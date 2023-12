Tra rocce scoscese e ripide cime montuose, 40 anni fa Panda 4x4 si è stabilita sulle montagne svizzere. Ora è giunto il momento in cui è certo che non ci saranno ulteriori generazioni di Panda con trazione integrale. La nuova Panda 4x40° non è solo un'edizione limitata, ma anche «L'ultima della suo genere».

Nel cuore delle Alpi svizzere, la Panda 4x4 affronta da decenni tutte le difficoltà: quale ultima nel suo genere, vaga nel suo habitat, sempre a caccia di nuove avventure.

Il documentario pubblicato di recente offre degli spunti mai visti prima sulla vita di questa specie particolare: dalla ricerca di un compagno al comportamento in situazioni pericolose fino all’incontro con la sua antenata. È così possibile scoprire come l’ultima Panda 4x4 si comporta in mezzo alla natura selvaggia.

Nel corso della sua evoluzione, la Panda si è sempre adattata perfettamente alle condizioni severe e imprevedibili delle Alpi svizzere. I suoi sensori di parcheggio posteriori la aiutano a riconoscere i pericoli che si avvicinano da dietro, mentre grazie ai fari fendinebbia riesce a vedere anche nella nebbia più fitta. E, con la sua struttura compatta e alla potente trazione integrale, supera facilmente anche i ripidi pendii.

Il modello celebrativo Panda 4x40°, «l’ultima del suo genere», è disponibile da subito al prezzo di CHF 25 490.–.

Si tratta di un contenuto sponsorizzato. «In cooperazione con…» significa che il contenuto è stato prodotto per un cliente e pagato da quest’ultimo.