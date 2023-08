«Un concentrato di potenza per ogni situazione» Il nuovo VW Amarok in azione presso l'azienda di macchine edili Avesco. Immagine: Christian Grund Lavori preparatori: Il consulente per i clienti Daniel Gränicher collega il rimorchio. Immagine: Christian Grund Il viaggio porta a una presentazione del dispositivo presso un cliente. Immagine: Christian Grund Gränicher si sente molto a suo agio nell'Amarok. Immagine: Christian Grund L'auto è perfetta per le sue esigenze di versatilità e robustezza. Immagine: Christian Grund «Un concentrato di potenza per ogni situazione» Il nuovo VW Amarok in azione presso l'azienda di macchine edili Avesco. Immagine: Christian Grund Lavori preparatori: Il consulente per i clienti Daniel Gränicher collega il rimorchio. Immagine: Christian Grund Il viaggio porta a una presentazione del dispositivo presso un cliente. Immagine: Christian Grund Gränicher si sente molto a suo agio nell'Amarok. Immagine: Christian Grund L'auto è perfetta per le sue esigenze di versatilità e robustezza. Immagine: Christian Grund

I pick-up offrono varie possibilità di utilizzo, sono flessibili e adatti al fuoristrada, proprio come il nuovo VW Amarok. L’esempio di Avesco, ditta specializzata in macchine edili della regione di Berna, dimostra quanto possa essere utile un mezzo così versatile per le aziende.

L’escavatore cingolato che Daniel Gränicher carica sul rimorchio pesa 2,6 tonnellate. Il consulente clienti della ditta Avesco di Langenthal BE ha in programma la consegna di un piccolo escavatore con relativa presentazione: tutto nella norma per il personale della ditta specializzata in macchine edili. «Nella nostra azienda il servizio clienti è fondamentale», dice Gränicher. «Per ciascun veicolo percorriamo fino a 45'000 chilometri all’anno».

Di proprietà della famiglia svizzera da 150 anni, Avesco è una delle aziende leader in Europa nel commercio e nel noleggio di macchine edili nuove e usate e di impianti per la produzione di energia (tra cui Cat, Ammann, KAESER KOMPRESSOREN). Per coprire in sicurezza le distanze in tutta la Svizzera, l’azienda utilizza veicoli robusti, potenti e affidabili.

Tra le altre cose, Avesco punta sui pick-up e in questa categoria di veicoli ha scelto il nuovo VW Amarok. «Per i nostri dipendenti, il pick-up è uno strumento di lavoro che deve funzionare in modo impeccabile, come il computer per un impiegato d’ufficio», afferma Tonia Vogt, responsabile della flotta di veicoli presso l’azienda di 1100 dipendenti). «L’Amarok soddisfa le nostre molte esigenze» conclude.