«Sogno una carriera all’estero» «È importante che non perda mai di vista il mio obiettivo.» Naomi Lareine. «Forse la mia franchezza aiuterà persone che non hanno ancora fatto il loro coming-out.» Naomi Lareine «Naomi Lareine fa sentire la sua musica in tutto il mondo.» «Sogno una carriera all’estero» «È importante che non perda mai di vista il mio obiettivo.» Naomi Lareine. «Forse la mia franchezza aiuterà persone che non hanno ancora fatto il loro coming-out.» Naomi Lareine «Naomi Lareine fa sentire la sua musica in tutto il mondo.»

È la regina svizzera del R&B. Naomi Lareine ha appeso al chiodo la sua carriera calcistica e il suo lavoro d’ufficio per darsi completamente alla musica. Con successo. Ora vuole tentare il grande salto all’estero.

Nelle sue canzoni Naomi Lareine (29) dà libero sfogo alle sue emozioni e non si tira indietro neppure nei testi. «Voglio che la mia musica sia autentica», dice la figlia di uno svizzero e di una francese con radici nell’Africa occidentale. «Racconto le mie esperienze e voglio incoraggiare tutti coloro che stanno vivendo un’esperienza simile».

Con la tatuatrice Gina Madskull (26), Lareine ha trovato la felicità anche dal punto di vista sentimentale. Fanno coppia fissa da tre anni. «Non ostento platealmente la mia sessualità davanti a tutti, ma sono me stessa e forse il mio essere aperta può aiutare chi non ha ancora avuto il coraggio di fare outing, spingendo a identificarsi».

Un sogno che si è avverato

Il nome di Naomi Lareine è apparso per la prima volta nei media cinque anni fa. Ormai è entrata a far parte dell’Olimpo musicale svizzero. «Ogni volta che mi viene permesso di salire su un palco, per me è un momento magico», dice l’artista. Quest’estate ha realizzato un grande sogno. «Ho avuto il privilegio di esibirmi al Montreux Jazz Festival, è stato semplicemente incredibile».

Al momento la 29enne trascorre gran parte del suo tempo in studio di registrazione e sta lavorando a nuove canzoni. Da due anni Lareine punta tutto sulla carriera artistica, ma ammette senza problemi che: «Vivere di sola musica è difficile». Il business è cambiato, ma la sponsorizzazione, il merchandising e le apparizioni negli spettacoli televisivi rappresentano nuove opportunità di guadagno per i musicisti. «Il mio status di artista mi aiuta non solo a dipendere da concerti e streaming, ma anche a stringere partnership selezionate».

