I casinò online stanno guadagnando sempre più terreno rispetto ai loro omologhi tradizionali. È quanto dimostrano anche le cifre che presentiamo per il quinto anniversario dei fornitori di giochi d’azzardo online.

In cooperazione con Casino Davos Jan Klemm

Il 10 giugno 2018 i casinò svizzeri hanno centrato il jackpot: in quella domenica di inizio estate, quasi il 73 per cento della popolazione svizzera si è espressa a favore della nuova legge sui giochi in denaro, dando il via libera all’istituzione di casinò online.

Un anno più tardi, «Faites vos jeux!» faceva la sua comparsa per la prima volta online. Il nuovo ramo dei giochi d’azzardo si è rivelato ben presto un successo. Il numero di giocatori ha registrato una crescita costante, e con lui il fatturato: nel 2023, il reddito lordo da gioco dei dieci fornitori svizzeri ammontava già a 286 milioni di franchi, facendo segnare un più 14,3 per cento rispetto all’anno precedente. Secondo la Federazione Svizzera dei Casinò, anche in questo settore, così come in altri, stiamo assistendo a un incremento delle attività nei casinò online rispetto a quelli terrestri.

Uno dei primi casinò online in Svizzera è stato quello di Davos, GR, con www.casino777.ch che ha fatto la sua comparsa sul web il 9 settembre 2019. Le cifre di seguito mostrano come questo si sia sviluppato da allora, quale sia stata la vincita più alta e quali siano i giochi più popolari.

In più, indicano la quantità di denaro affluita nelle casse dell’AVS dal fornitore online dei Grigioni. Perché anche la nostra previdenza per la vecchiaia rientra tra i più fortunati nel settore dei casinò online, obbligati a versare all’AVS fino al 40 per cento del proprio fatturato attraverso la cosiddetta tassa sulle case da gioco. Insieme ai casinò terrestri, negli ultimi 20 anni questa cifra ha superato gli otto miliardi di franchi.

150’000 giocatori verificati

Dal suo lancio, sono già più di 150’000 i giocatori e le giocatrici che si sono registrati al Casino Davos online, una cifra leggermente superiore alla popolazione della città di Losanna. Di questi, circa tre quarti sono uomini. I giochi sono particolarmente popolari tra i giovani: il 50 per cento della clientela ha un’età compresa tra 18 e 30 anni, mentre il restante 50 per cento ha 31 anni o più. Il tipico giocatore online è dunque maschio e ha meno di 30 anni.

274’000 franchi di vincita massima

La vincita unica più alta è stata realizzata a marzo di quest’anno da un giocatore che si è aggiudicato ben 274’000 franchi. In totale, sono 173 i milioni di franchi che il Casino Davos online ha versato ai giocatori dalla sua istituzione.

40 milioni di franchi all’AVS

Anche l’AVS ha ricevuto già una bella somma: dalla sua istituzione nell’autunno 2019, sono circa 40 i milioni di franchi che il Casino Davos ha versato sotto forma di imposte nelle casse della previdenza per la vecchiaia svizzera.

96% di probabilità di vincita

Questo dato nel casinò online è indicato come «Return to Player» (RTP). Non tutti i giochi offrono esattamente le stesse probabilità di vincita, ma il RTP medio nel Casino Davos online è del 96 per cento. Ciò significa che, se qualcuno gioca 100 franchi, ne riceve indietro in media 96. L’assegnazione delle vincite è regolata da algoritmi certificati ISO.

12,8 milioni di bonus convertiti in franchi

Molti giocatori sono infastiditi dai requisiti di gioco talvolta elevati dei casinò online. A volte, infatti, gli importi dei bonus devono essere giocati fino a trenta volte alle slot machine (o 300 volte ai giochi da tavolo) prima di essere convertiti in denaro prelevabile. Tuttavia, la cifra di cui sopra dimostra come questo non rappresenti un ostacolo così alto per molte persone. Il Casino Davos offre però anche requisiti di puntata più bassi nell’ambito delle sue promozioni, alcune delle quali prevedono che un bonus debba essere giocato una sola volta.

I 5 giochi più popolari

Dal lancio, il numero di giochi disponibili è cresciuto praticamente senza sosta, arrivando attualmente a oltre 1700 giochi, tra cui slot machine con un’ampia varietà di temi e meccaniche, crash game, jackpot game, giochi da tavolo come roulette, blackjack online , baccarat o game show. I 5 più popolari sono: Charming Lady Cash Connection Book of Ra deluxe Gates of Olympus Gold Digger Gladiator: Mega Cash Collect

Si tratta di un contenuto sponsorizzato. «In cooperazione con…» significa che il contenuto è stato prodotto per un cliente e pagato da quest’ultimo.