Perché non portare più colore nella vita di tutti i giorni? Fiat stupisce con una decisione coraggiosa, lanciando così una dichiarazione ispiratrice.

Chi pensa all’Italia ha davanti agli occhi il blu del mare, il verde dei cipressi toscani, il rosso intenso dei tramonti a Capri, il giallo dei limoni maturi. Il colore è la quintessenza della dolce vita e dell’ottimismo. Il temperamento e il carattere italiani si manifestano anche nell’esclusivo design italiano. Ad esempio anche nel marchio automobilistico che rappresenta l’Italia come quasi nessun altro: Fiat.

Quest’anno il marchio Fiat ha preso una decisione rivoluzionaria: la produzione di auto grigie verrà interrotta immediatamente. Con questa decisione, il marchio italiano sottolinea l’importanza dei colori nella vita quotidiana. In futuro Fiat vuole dedicarsi in tutto e per tutto alla gioia dei colori e portare più ottimismo in un mondo già abbastanza grigio.

Viva il colore – con questa dichiarazione, Fiat definisce nuovi standard e allo stesso tempo è ambasciatrice della dolce vita e della gioia di vivere ben oltre i confini dell’Italia. Le icone di design, come l’amata serie Fiat 500 o la Panda, in futuro circoleranno sulle strade solo con colori vivaci, ispirati alla luce e alla natura italiane.

Questo nuovo manifesto cromatico è già stato reso noto ufficialmente in estate. Nel video «Operation No More Grey», Olivier François, AD di Fiat, sottolinea che il colore preferito delle case automobilistiche è il grigio. I tedeschi, i giapponesi e i francesi continueranno forse a prediligere questo colore. Fiat, al contrario, vuole cambiare le cose. E poi vediamo come il dirigente, in un’azione spettacolare, si immerge con l’ultima vettura presentata, la nuova Fiat 600e, in un gigantesco secchio di colore, dal quale esce con un’auto colorata di arancione. Il video si conclude con le parole: Italia: il Paese del colore, Fiat: il marchio del colore.

