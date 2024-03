I bagni freddi possono aiutare a migliorare il tuo sonno potenziando la tua circolazione e riducendo lo stress.

I bagni freddi possono apportare benefici alla tua salute in vari modi, inclusa la qualità del tuo sonno.

In vista della Giornata Mondiale del Sonno il 15 marzo, Gavin Teague, co-fondatore di LUMI Therapy, ha rivelato i benefici dei bagni freddi sul sonno.

Regolazione della temperatura

I bagni freddi riducono la temperatura corporea e aumentano il flusso sanguigno verso il nucleo centrale.

«I bagni freddi possono aiutare a regolare la temperatura corporea raffreddando la temperatura del nucleo», spiega Gavin. «Questa diminuzione della temperatura corporea dopo un bagno freddo può imitare il naturale calo di temperatura che si verifica di sera, segnalando al corpo che è il momento di dormire».

Rilascio di melatonina

I bagni freddi possono stimolare il rilascio di melatonina nel corpo.

L'esperto afferma: «L'effetto rinfrescante dei bagni freddi potrebbe stimolare la produzione di melatonina, un ormone che gioca un ruolo cruciale nella regolazione del ciclo sonno-veglia».

Recupero muscolare

I bagni freddi sono spesso noti per alleviare i dolori muscolari.

«I bagni freddi sono spesso utilizzati dagli atleti per ridurre il dolore muscolare e accelerare il recupero dopo un'intensa attività fisica», afferma Gavin. «Un miglior recupero muscolare può contribuire a una migliore qualità del sonno».

Riduzione dell'infiammazione

I bagni freddi sono noti anche per aiutare a ridurre l'infiammazione nel corpo.

«I bagni freddi possono aiutare a diminuire l'infiammazione nel corpo. L'infiammazione cronica è associata a vari problemi di salute e ridurla potrebbe avere un impatto positivo sul sonno», dice l'esperto.

Riduzione dello stress

Un altro beneficio dei bagni freddi è che aiutano a ridurre lo stress.

«L'esposizione al freddo durante un bagno freddo può innescare una risposta allo stress, portando al rilascio di ormoni dello stress come l'adrenalina», spiega Gavin. «Anche se questo potrebbe non sembrare vantaggioso per il sonno, la successiva risposta di rilassamento dopo la rimozione dello stressor potrebbe promuovere un senso di calma favorevole al sonno».

Miglioramento della qualità del sonno

Oltre ad aiutarti ad addormentarti, fare un bagno freddo può anche migliorare la qualità del tuo sonno.

«Alcuni individui riferiscono di aver sperimentato una qualità del sonno migliorata dopo essersi impegnati in attività di esposizione al freddo come i bagni freddi», condivide Gavin. «I potenziali benefici possono includere addormentarsi più velocemente e sperimentare un sonno più riposante».

Miglioramento della circolazione

I bagni freddi sono noti anche per aiutare a potenziare la tua circolazione sanguigna.

«L'esposizione al freddo può migliorare la circolazione sanguigna costringendo i vasi sanguigni, e quando il corpo si riscalda successivamente, il flusso sanguigno aumenta», afferma il fondatore. «Una circolazione migliorata può avere un impatto positivo sulla salute generale e potenzialmente aiutare nel sonno».

