Stiamo tornando a frequentare più offline? Secondo l'esperta Johanna Degen, attualmente c'è una generale stanchezza da incontri online. IMAGO/blickwinkel

Siamo esausti. Almeno per quanto riguarda gli appuntamenti online. Dopo molti anni di scambi, non ne vogliamo più, ma non riusciamo ancora a lasciarci andare. La psicologa sociale Johanna Degen ha condotto ricerche sulle app di incontri per anni e spiega a blue News in un'intervista da dove deriva questa stanchezza da incontri online.

Hai fretta? blue News riassume per te Il 50% delle coppie che si sono conosciute negli ultimi cinque anni si sono incontrate online.

Molti utenti online continuano a cercare il loro lieto fine.

L'iniziale percezione positiva di Tinder e co. ha lasciato il posto all'esaurimento.

La psicologa sociale Johanna Degen ha condotto per anni ricerche sulle app di incontri.

La «dottoressa Tinder», soprannome con cui è nota l'esperta, spiega a blue News in un'intervista da dove deriva questa stanchezza generale nei confronti delle app di incontri. Mostra di più

L'amore potenziale è a portata di swipe. Dall'avvento delle app di incontri, conoscere persone è diventato più comodo e abbiamo sempre la scelta a portata di mano: innumerevoli possibilità ci attendono sul nostro cellulare e la donna o l'uomo dei nostri sogni è a portata di scorrimento. Collezioniamo infinite corrispondenze, non siamo mai soddisfatti e siamo sempre spinti a trovare qualcuno di meglio.

Quel è il risultato dato dal continuo sfogliare e cercare all'infinito nell'era del dating online mobile? Un esaurimento che frustra. Creato da aspettative sbagliate o da una depressione collettiva?

La psicologa sociale Johanna Degen conduce ricerche sulle app di incontri mobili dal 2017. La «dottoressa Tinder» - come la terapeuta di coppia è conosciuta dagli studenti dell'Università di Flensburg in Germania e dal grande pubblico - è convinta che gli incontri online non siano più così eccitanti come un tempo. Non attribuiamo più le grandi opportunità alle app, ma non riusciamo ancora a staccarci. In questa intervista, Degen spiega come uscire da questo circolo vizioso.

Signora Degen, alias «Dottoressa Tinder», come descriverebbe gli appuntamenti nel mondo di oggi in sole tre parole?

Un dannoso malinteso collettivo. Perché il comportamento degli appuntamenti a cui ci siamo abituati non deriva dalle app, ma è piuttosto un malinteso collettivo.

Un malinteso collettivo?

Sì, perché anche se tutti vogliamo divertirci con gli appuntamenti online, ci feriamo a vicenda a decine, pratichiamo la rottura e il non impegno. Abbiamo una visione molto sospettosa degli altri, a volte abbiamo appuntamenti sbagliati, sesso poco appagante e pochissimi incontri intimi, anche se in realtà è quello che vogliamo. Quindi l'intera questione è un po' un'assurdità. Si potrebbe anche dire: è un vero casino, ma sarebbero quattro parole (ride).

Come è cambiato il comportamento di oggi rispetto al passato?

Siamo nell'era degli appuntamenti online e in genere ci si frequenta secondo principi diversi. Per molto tempo siamo stati convinti che gli incontri online fossero diversi da quelli offline, ma non è così. I nostri atteggiamenti sono generalmente cambiati per quanto riguarda la quantificazione, il parallelismo e il «basso costo». Oggi gli appuntamenti dovrebbero costare il meno possibile, sia in termini emotivi che di tempo e denaro.

Ed essere al massimo non vincolanti?

Questa nuova mancanza di impegno non deriva dalle app di incontri, ma è, a mio avviso, una contaminazione neoliberale. Non solo eludiamo i nostri appuntamenti, ma facciamo lo stesso con il nostro terapeuta o il nostro datore di lavoro invece di disdire. Sappiamo di non poter contare su nessun altro se non su noi stessi. Non sullo Stato e nemmeno sul nostro datore di lavoro. Questo ci scuote come «io sociale» e vale pure per gli appuntamenti e i matrimoni. E poi c'è la possibilità che una relazione si rompa in qualsiasi momento. È su questo sfondo e con questa coscienza che oggi conduciamo le nostre relazioni.

Sono cambiate anche le nostre aspettative sugli incontri online?

Le aspettative sono fondamentalmente negative. Questo perché diamo per scontato il peggio dell'altro, ci aspettiamo relativamente poco dall'altra persona e prevediamo la delusione. In realtà pensiamo che uscire grazie a un'app sia stupido, che gli altri siano noiosi e che tutti i messaggi siano superficiali, ma lo facciamo comunque. Si potrebbe chiamare «esaurimento da Tinder».

Parola chiave esaurimento. Attualmente si parla spesso di esaurimento degli appuntamenti online.

È vero, siamo nell'era della stanchezza da incontri online, per così dire. Abbiamo raggiunto uno stato di esaurimento, non troviamo più gli incontri online così eccitanti come nei primi tempi e non li vediamo più come una grande opportunità.

Questo significa che la tendenza sta tornando agli incontri offline?

Il fatto che gli utenti degli incontri online siano esausti non significa che abbiano altre opzioni. Dopo tutto, lo spazio pubblico non è ancora percepito come un'alternativa. Mentre un tempo le persone erano curiose nei confronti delle app di incontri, ora c'è un atteggiamento generalmente più scettico e negativo, ma le persone continuano a seguirle.

Dr. Johanna Degen La dottoressa Johanna Degen ha condotto per anni ricerche sulle app di incontri. (Kath Konopka) Johanna Degen è psicologa sociale, terapeuta di coppia e dal 2017 svolge ricerche sulle app di incontri mobili presso l'Università di Flensburg, in Germania. Sa come è cambiato il comportamento degli utenti e da dove deriva l'attuale stanchezza per gli incontri online. Gli studenti la chiamano affettuosamente «Dottoressa Tinder». Lo studio di Degen «Swipe, like, love», per il quale ha analizzato l'intimità e le relazioni nell'era digitale, sarà pubblicato da Psychosozial-Verlag ad aprile.

Da dove viene questo esaurimento generale?

Le ragioni di questo esaurimento generale sono molteplici. Perché le persone sono semplicemente più online che offline e si sentono trattate male sulle app. Si può essere «ghosted» (ignorati dal partner, che si rende irreperibile ndr.) in qualsiasi momento, i match hanno poco significato, le conversazioni sono superficiali e gli utenti si sentono alienati perché non trattano gli altri secondo il loro ideale. Non facciamo parte della creazione di un mondo in cui le relazioni, il sesso e gli incontri siano qualcosa di bello. Questo ci frustra, ci porta alla dissonanza e anche a una costante delusione, in cui ci aspettiamo solo il peggio dagli altri.

In che modo l'attuale situazione mondiale influisce sugli incontri online? Le paure dovute alla pandemia, alla guerra o alle situazioni finanziarie e alle prospettive di carriera hanno una forte influenza. In generale siamo in uno stato piuttosto distopico.

Tralasciamo gli aspetti negativi degli incontri online. Ci sono anche coppie che si sono trovate tramite un'app. Cosa ci vuole per questi happy ending?

Chiamiamo le coppie che si sono trovate online «miti urbani». È vero che in genere ci si frequenta molto di più tramite le app e che quasi il 50% delle coppie che si sono formate negli ultimi cinque anni lo hanno fatto grazie a app di incontri. Esistono, i grandi lieti fini con i bambini di Tinder o i matrimoni. Ma questo non significa che non ci sia una crisi negli appuntamenti e nelle relazioni.

Che cosa significa?

C'è anche un calcolo costi-benefici nelle relazioni che si formano al di fuori degli incontri online. Da un lato non ci aspettiamo più nulla dall'amore, dall'altro lo esageriamo. Si suppone che compensi ciò che difficilmente otteniamo nella vita, ovvero il cosiddetto senso di scopo o la salvezza dal grigiore della vita quotidiana. Le app di incontri fanno parte di tutto questo. Forse non sono in grado di salvarci, ma ci danno delle prospettive. E alla fine, le app di incontri non ci dicono di fare brutte chiacchierate o di inviare foto sessuali esplicite non richieste. Tutto questo lo facciamo noi. Quindi il lieto fine sta nell'uso appropriato, in cui riprendiamo il sopravvento.