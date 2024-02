Se non viene praticato in modo sicuro, può avere un impatto negativo sulla salute.

Negli ultimi anni, il nuoto in acque fredde è diventato una tendenza online grazie ai suoi benefici per la salute

Ma se volete diventare nuotatori in acque fredde, dovete essere preparati alle temperature e consapevoli dei rischi.

La dottoressa Rachel Taylor, neuroscienziata di spicco, che ha collaborato con il marchio di attrezzature outdoor Red, ha condiviso le sue «regole d'oro» per il nuoto in acque fredde.

Tempo ottimale

La dottoressa Rachel consiglia a chi inizia di trascorrere tra i 20 e i 90 secondi in acqua fredda o ghiacciata, per poi gustare una bevanda calda. Non fatevi la doccia all'istante, perché il vostro corpo potrebbe subire uno shock.

La tempistica è fondamentale

L'esposizione all'acqua fredda è preferibile all'inizio della giornata, in quanto si allinea con il ritmo circadiano del corpo, favorendo un sonno migliore.

Riscaldarsi dall'interno

Bevete qualcosa di caldo per accelerare il recupero. Il miele è ricco di vitamine, minerali e diversi nutrienti essenziali. Lo jaggery è un'altra alternativa salutare allo zucchero, è sinonimo di golosità invernale ed è ricco di ferro e di molti altri minerali. Chiodi di garofano, cannella, cardamomo e zenzero possono essere combinati per preparare una perfetta tazza di chai, per riscaldarsi in modo sano dopo un tuffo.

Ascoltate il vostro corpo

La dottoressa Rachel sottolinea la necessità di conoscere e rispettare i propri limiti per garantire sicurezza e divertimento. Solo perché i vostri compagni sostengono di spogliarsi e correre in mare, non dovreste sentirvi obbligati a farlo. Indossare una muta o rimanere in acqua solo per pochi secondi è altrettanto «tosto».

Prima di tuffarsi, è bene conoscere alcuni dei rischi meno noti del nuoto in acque fredde.

Stress cardiovascolare

Il freddo può aumentare la pressione sanguigna e la frequenza cardiaca, con conseguenti rischi per chi soffre di patologie cardiache sottostanti o addirittura sconosciute.

Burnout

Un'esposizione eccessiva può portare il corpo al burnout e sottoporre l'organismo a uno sforzo eccessivo.

Riduzione della risposta immunitaria

Sebbene ci sia stato detto che un'esposizione moderata al freddo può potenzialmente aumentare le difese immunitarie, un'esposizione prolungata ed estrema può in realtà sopprimere il sistema immunitario, aumentando la vulnerabilità alle infezioni.

Se volete iniziare a nuotare in acque fredde, la dottoressa Rachel vi consiglia di aumentare la vostra resistenza gradualmente e di privilegiare la costanza rispetto all'intensità. «La costanza richiede mesi, non giorni, ed è l'unico modo per ottenere cambiamenti duraturi», afferma la dottoressa Rachel. «È meglio pensare "lo farò con costanza una volta alla settimana" piuttosto che sporadicamente, senza alcuna pianificazione».

