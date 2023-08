Navigare e telefonare all’estero può costare caro. Ecco alcuni suggerimenti per tutelarti e proteggere i tuoi dati. Pexels, Oleksandr Canary Islands

Indica la strada, fissa i ricordi, tiene vivi i contatti: lo smartphone è diventato irrinunciabile anche in viaggio! Per trascorrere le vacanze all’estero senza pensieri, vale la pena dedicare qualche minuto ad alcuni accorgimenti.

Non hai tempo? blue News riassume per te: Parti in vacanza e porti con te il cellulare? Ecco a cosa prestare attenzione per non avere brutte sorprese al rientro a casa.

Con questi suggerimenti puoi tenere sotto controllo i costi e proteggere i tuoi dati. Mostra di più

Le ferie vengono programmate nel minimo dettaglio – ma anche l’utilizzo del cellulare? Se telefonare o cercare online un ristorante è oramai un gioco da ragazzi anche mentre si soggiorna all’estero, per preparare al meglio il tuo prossimo viaggio in Paesi vicini o lontani ed evitare inutili spese di roaming ti consigliamo di adottare alcuni utili accorgimenti:

Abbonamento

Controlla se il tuo abbonamento include il roaming dati e minuti gratuiti all’estero e, se sì, in quali Paesi. Imposta un limite per i costi di roaming. Se necessario, attiva un pacchetto aggiuntivo per il periodo delle ferie.

Accumulatore

Il caricabatteria del cellulare va messo nel bagaglio a mano. Informati se nel Paese di destinazione è necessario un adattatore per la presa elettrica. Se vuoi andare sul sicuro, porta con te un power bank, in modo da avere sempre a portata di mano una riserva di energia per le emergenze.

App

Di app utili per le vacanze ce ne sono come di granelli di sabbia in spiaggia! Se non parli la lingua locale, un’app di traduzione faciliterà la comunicazione. Per il ristorante o lo shopping, un convertitore di valuta ti permetterà di avere sempre sotto controllo le spese.

Backup

Prima di partire esegui un salvataggio dei dati. Se durante le vacanze dovessi smarrire o danneggiare il cellulare, almeno avrai ancora i dati nel backup!

Tracciamento del bagaglio

Treno notturno, aereo o traghetto: non sempre si riesce a tenere d’occhio il bagaglio in ogni momento. Colloca un tag per valigie nel bagaglio e potrai localizzarlo comodamente dal cellulare.

Utilizzo offline

Scarica le mappe, le cartine e gli orari che ti serviranno in vacanza così da poterli utilizzare anche offline se ti trovi in zone in cui non c’è campo. Scarica anche la musica e i film che desideri goderti in viaggio.

Puoi fare affidamento sulle cartine offline anche quando la ricezione è scarsa. Unsplash, Patrick Schöpflin

Aggiornamenti

Aggiorna il dispositivo a casa al sistema operativo più recente. Eviterai che durante il viaggio l’apparecchio consumi dati mobili senza che te ne accorga.

WLAN

Le WLAN pubbliche sono praticissime, ma tutt’altro che sicure! Nelle reti pubbliche il rischio è elevato, quindi ci vuole cautela: non condividere informazioni personali (come una foto del passaporto) ed evita operazioni sensibili, come l’e-banking.

Accessori

Alcuni gadget sono molto utili in viaggio. Preparali in bella vista per non scordarli a casa: altoparlanti Bluetooth, cuffie, custodia protettiva resistente all’acqua e bacchetta per selfie.

