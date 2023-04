In Germania si spengono oggi gli ultimi tre reattori nucleari

Cala il sipario sulla centrale nucleare di Isar 2 e sulle altre due restanti su suolo tedesco. Keystone

La Germania spegne gli ultimi tre reattori in funzione e dice addio al nucleare: accadrà oggi, poco prima della mezzanotte.

Le centrali Isar 2 in Baviera, Emsland nella Bassa Sassonia e Neckarwestheim, nel Baden Württemberg, erano rimaste in funzione a causa della crisi energetica esplosa con la guerra russa in Ucraina: l'exit definitivo dall'energia atomica era infatti previsto già per la fine del 2022.

E quello di oggi è un evento accompagnato in Germania da manifestazioni di festa – un piccolo corteo ha inneggiato al momento anche davanti alla Porta di Brandeburgo – e da dimostrazioni di dissenso. La decisione di chiudere col nucleare resta infatti una questione controversa, che ha sollevato un forte dibattito negli ultimi mesi nella Repubblica federale.

Ancora oggi i liberali, parte della coalizione di governo guidata dai socialdemocratici di Olaf Scholz e dai Verdi di Robert Habeck, chiedono di fare in modo che le centrali possano restare a disposizione in caso di bisogno.

SDA