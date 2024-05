FL'attore Steve Buscemi Keystone

Episodio di violenza casuale e senza apparenti motivi ai danni di Steve Buscemi. Il suo ufficio stampa ha reso noto che l'attore è stato preso a pugni in faccia da un uomo in una strada di New York la scorsa settimana. Lo scrive il Guardian.

Dopo l'aggressione Buscemi è stato ricoverato in ospedale con lividi, gonfiori e sanguinamento all'occhio sinistro. «Steve Buscemi è stato colpito a Mid-Town Manhattan, l'ennesima vittima di un atto di violenza randomica avvenuto in città -ha dichiarato il suo addetto stampa- ora sta bene e ringrazia tutti per la vicinanza.»

Il Dipartimento di Polizia di New York sta svolgendo le indagini per l'identificazione dell'aggressore.

