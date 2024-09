Achille Lauro

Il cantautore Achille Lauro, oggi giudice di «X Factor», lancia un nuovo singolo, scritto insieme a Federica Abbate e Olly. La canzone racconta l'amore intenso e doloroso, ambientato nella periferia romana.

Covermedia

Achille Lauro continua a stupire, non solo per il suo ruolo di giudice a«X Factor», ma anche con il lancio del suo nuovo singolo «Amore disperato», in uscita oggi, 20 settembre.

Il brano, prodotto da Elektra Records/Warner Music Italy, è stato scritto in collaborazione con Federica Abbate e Olly, e racconta una storia d'amore intensa e struggente ambientata ai margini di Roma, in via Tina Pica, un omaggio al cinema neorealista di Luigi Comencini.

Il nuovo singolo arricchisce la già prolifica produzione musicale di Lauro, che continua a mescolare musica, arte e moda. La sua versatilità lo ha reso un personaggio eclettico e sempre al centro della scena, capace di sorprendere pubblico e critica.

Nel frattempo, Lauro prosegue la sua avventura come giudice di «X Factor», accanto a Manuel Agnelli, Paola Iezzi e Jake La Furia, in un'edizione che lo vedrà impegnato fino a dicembre.

Nel frattempo, l'artista si prepara a tornare sul palco con due concerti imperdibili: il 4 ottobre all'Unipol Arena di Milano e il 7 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma per il suo spettacolo «Ragazzi madre – L'Iliade il live», con la partecipazione di Boss Doms, storico collaboratore dell'artista.

