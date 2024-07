Bob Newhart imago/UPI Photo

Bob Newhart, il cabarettista americano che con la sua comicità è diventata una delle principali star televisive della sua epoca, è morto oggi all'età di 94 anni. Lo riferiscono i media USA.

SDA

Nel darne notizia il suo addetto stampa, Jerry Digney, ha detto che l'attore è deceduto nella sua casa di Los Angeles dopo una serie di brevi malattie, definendo la scomparsa della star come «la fine di un'era della commedia».

Nato il 5 settembre del 1929 a Oak Park, nell'Illinois, Newhart ha studiato gestione aziendale prima di essere arruolato nell'esercito e di prestare servizio nella guerra di Corea. Ha studiato per un breve periodo legge, prima di abbandonare e trovare lavoro come contabile e, in un secondo tempo, come interprete e scrittore di commedie. Alla fine venne scritturato dalla Warner Bros. Records.

Divenne famoso nel 1960 quando il suo album di monologhi comici, 'The Button-Down Mind di Bob Newhart', divenne un bestseller e raggiunse il numero uno nella classifica degli album pop di Billboard. Anche l'album successivo, 'The Button-Down Mind Strikes Back!', è stato un successo.

Iniziò a recitare negli anni '70

In seguito Newhart iniziò a recitare, interpretando lo psicologo di Chicago Robert Hartley in 'The Bob Newhart Show' negli anni '70 e poi il locandiere del Vermont Dick Loudon nella serie degli anni '80 Newhart.

È poi comparso come guest star in diverse sit-com quali «The Big Bang Theory», dove era un ospite ricorrente: il ruolo di Arthur Jeffries/Professor Proton gli è valso anche l'Emmy nel 2013.

SDA