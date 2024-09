Rosalinda Celentano

L'ultimo contatto tra il cantante e l'attrice è avvenuto il 6 gennaio, in occasione del compleanno del Molleggiato.

Covermedia

Resta complicato il rapporto tra Adriano Celentano e la figlia Rosalinda.

La terzogenita dell'artista e di Claudia Mori ha sempre avuto un legame teso con il suo celebre papà e col tempo la situazione non è cambiata.

Rosalinda ha di recente dichiarato di non parlare con Adriano da ben otto mesi. L'ultima volta che lo ha sentito era il 6 gennaio: «Per il compleanno di mio padre – ha detto al Messaggero – Gli ho fatto gli auguri e ci siamo scambiati un saluto».

Per ora nessuna replica da parte dell'86enne.

Durante l'intervista Rosalinda ha anche affrontato il tema dell'amore. Dopo una lunga relazione con l'attrice Simona Borioni, è single: il suo cuore, ha assicurato, «se la passa benissimo da solo».

Riguardo alle sue inclinazioni sessuali e sentimentali, non vuole etichettarsi né essere etichettata: «Non credo nella necessità di incasellare le persone dentro categorie predefinite.»

«Ritengo che l'amore non conosca confini di genere. Un uomo può innamorarsi di un uomo così come di una donna, e lo stesso vale per una donna. Non c'è alcuna differenza. Se poi qualcuno vuole etichettarmi come una donna omosessuale, è affar suo».

Covermedia