Alberto Matano

Prima di convolare a nozze con Riccardo Mannino, ha avuto relazioni eterosessuali di grande spessore: «Con una è stato un grande amore».

Alberto Matano è stato innamorato in passato: erano donne con cui il giornalista ha intrecciato relazioni etero sincere, e non «coperture» come qualcuno ha insinuato.

Felicemente sposato con il marito Riccardo Mannino, nel corso dell'intervista rilasciata a Oggi, Matano assicura la bontà delle sue love-story all femminile.

«Fin da piccolo ho sempre seguito quello che ero. Non ho mai messo maschere. Ho avuto relazioni con ragazze che sono durate fino a quando ho incontrato il mio attuale marito. Con una ragazza in particolare ho avuto una lunga storia. Pensi che siamo ancora molto legati. Un grande amore che nel tempo si è modificato in un sentimento speciale, unico», spiega il giornalista che non rimpiange la mancanza di prole.

«Non mi manca un figlio. Ho dei nipoti fantastici che mi riempiono la vita, non vedo l’ora di passare del tempo con loro. Ogni anno d’estate ci diamo appuntamento in Calabria con la mia famiglia. È una festa».

Il marito è stato accolto con grande entusiasmo dalla famiglia di Matano, che ormai ne fa parte a tutti gli effetti.

«È considerato un po’ come il quarto figlio e questo genera una sorta di gara con i miei cognati».

Covermedia