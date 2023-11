Sanremo

Ci sarà anche Fiorello sul palco della kermesse nella serata finale.

Ad affiancare Amadeus sul palco di Saneremo 2024, ci saranno Giorgia per la seconda serata, Lorella Cuccarini per la terza serata, Teresa Mannino per la quarta serata e Fiorello per la serata finale.

Lo ha annunciato al TG1 in collegamento con Viva Rai 2, il conduttore del festival in programma dal 7 al 10 febbraio 2024.

La notizia è stata accolta con grande entusiasmo da parte dei protagonisti coinvolti. Lorella Cuccarini, volto noto sia della Rai che di Mediaset, ha condiviso la sua gioia su X.

A volte, le notizie più belle arrivano quando meno te le aspetti.



10 giorni fa, la telefonata di Amadeus: “hai voglia di fare una serata del Festival con me?”



Insieme, negli anni, abbiamo vissuto esperienze indimenticabili, sia in televisione che in teatro. Sono certa che… pic.twitter.com/r6iKkQAZOb — Lorella Cuccarini (@LCuccarini) November 29, 2023

«A volte, le notizie più belle arrivano quando meno te le aspetti. 10 giorni fa, la telefonata di Amadeus: «Hai voglia di fare una serata del Festival con me?». Insieme, negli anni, abbiamo vissuto esperienze indimenticabili, sia in televisione che in teatro. Sono certa che questa avventura lo sarà di più. Sarà bellissimo poi condividere il palco con persone che stimo tantissimo, dal punto di vista umano e artistico. Grazie Ama! Ti voglio bene».

Le reazioni di Giorgia e Teresa Mannino

La cantante Giorgia ha espresso la sua felicità sui social media con un semplice: «Ma quindi è vero», mentre la comica Teresa Mannino ha condiviso un video registrato prima dell'annuncio di Amadeus.

Nel video, lei e un'altra persona, Isabella, si trovano in attesa di annunciare la loro partecipazione a Sanremo 2024.

Teresa Mannino con entusiasmo ha detto: «Cosa ci faccio qui al buio, dentro un van, insieme a Isabella? Stiamo aspettando di fare l'annuncio di Sanremo. Ci dobbiamo arrivare a sto Sanremo 2024. Io questo video ve lo farò vedere dopo, non lo possiamo dire prima. Volevo dirvelo prima ma non potevo. Dietro e avanti a me ci sono le altre due, Giorgia e Cuccarini. Faccio Sanremo per conoscere Giorgia e Lorella Cuccarini».

Covermedia