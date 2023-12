Amadeus

Il conduttore e l’agente chiudono il loro rapporto di collaborazione per «divergenze lavorative e professionali».

Amadeus non sarà più rappresentato da Lucio Presta.

A dare la notizia è stato il quotidiano Italia Oggi, ma trova indirettamente riscontro sul sito Arcobaleno Tre, la società di produzione del manager, in cui il volto del conduttore e la sua descrizione non sono più visibili.

Pare che tra i motivi della separazione professionale ci fossero delle «divergenze lavorative e professionali iniziate l’anno scorso», acuite dall’organizzazione del prossimo festival, in programma tra poco più di un mese.

«Amadeus – si legge – si è sentito libero di lavorare sempre più in autonomia, non solo sulla selezione dei cantanti in gara ma pure su quella degli ospiti sulla quale invece in passato Presta aveva voce in capitolo».

Sanremo 2024 sarà l’ultimo condotto da Amadeus, al timone del festival per cinque anni consecutivi.

