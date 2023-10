Amber Heard

Momoa avrebbe provato a far licenziare l’attrice da «Aquaman 2»: la DC smentisce.

Amber Heard attacca duramente Jason Momoa, più volte ubriaco e vestito come Johnny Depp sul set di «Aquaman 2». A rivelarlo è stata l’attrice al suo terapeuta Dr Dawn Hughes, come dimostrato in una serie di documenti utilizzati durante il processo per diffamazione dello scorso anno tra la 37enne e il divo dei «Pirati dei Caraibi».

Come riporta Variety, i fan di Depp avrebbero pagato affinché i documenti venissero resi pubblici. «Jason vorrebbe che mi licenziassero. È sempre ubriaco e ritardatario sul set. Si veste come Johnny, con tutti gli anelli», ha confidato Amber al suo analista.

Amber ha accusato Jason, 44, di essersi presentato volontariamente ubriaco sul set nel tentativo di provocarla e farla licenziare dalla produzione.

Un portavoce della DC ha smentito le affermazioni di Amber: «Jason Momoa si è sempre comportato in modo professionale sul set di «Aquaman e Il Regno Perduto»».

Sempre su Variety c’è anche una testimonianza di un insider che ha lavorato sul set con Momoa. «Jason lavora come un matto, gli piace bere una birra ogni tanto come tutti, ma non si presenta ubriaco sul set», ha confidato la fonte.

Covermedia