La kermesse musicale andrà in onda su Rai Uno, con un programma ampliato e una lineup di 70 artisti. L'evento vedrà anche la partecipazione di Carlo Conti.

Covermedia

La conduttrice Andrea Delogu è pronta a tornare al timone del grande show musicale di inizio estate, Tim Summer Hits, quest'anno promosso su Rai Uno.

In un'intervista a Libero Magazine, Delogu ha condiviso le sue emozioni e aspettative per questa nuova edizione.

Il Tim Summer Hits 2024 si preannuncia più grande che mai, con il trasferimento sulla rete ammiraglia della Rai e un ampliamento del programma. Quattro grandi serate di musica e spettacolo, più una quinta serata speciale di «best of», occuperanno infatti la prima serata di Rai Uno venerdì 28 giugno, domenica 7 luglio, venerdì 12 e 19 luglio, per concludersi il 26 luglio con una serata speciale che riproporrà le migliori emozioni della kermesse.

Andrea Delogu, che sarà affiancata da Carlo Conti, avrà il compito di condurre e introdurre un cast mastodontico che conta 70 artisti. La lineup abbraccia veramente i nomi più grandi della musica italiana e copre diverse generazioni, offrendo uno spettacolo inclusivo e variegato per tutti i gusti.

«I co-conduttori cambiano, ma lei rimane il volto più riconoscibile di una manifestazione che, anno dopo anno, si è fatta gran spazio nei cuori dei telespettatori ed è diventata, dopo solo due edizioni, un appuntamento di richiamo dell'estate televisiva», ha commentato un portavoce della Rai.

Delogu, ormai una presenza fissa e amata dai fan dello show, ha espresso il suo entusiasmo per il ritorno della kermesse e la sua fiducia nella capacità dello show di unire e divertire il pubblico: «Il nostro obiettivo è sempre stato quello di creare un evento che sia un vero e proprio inno all'estate, alla musica e alla condivisione. Sono emozionata all'idea di tornare sul palco e di far parte di qualcosa di così speciale».

Le aspettative per questa edizione del Tim Summer Hits sono altissime, con una produzione che promette serate indimenticabili ricche di performance mozzafiato e momenti di grande spettacolo. Non resta che sintonizzarsi su Rai Uno per vivere insieme le emozioni di questo straordinario evento musicale, guidato con passione e professionalità da Andrea Delogu e Carlo Conti.

