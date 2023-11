Anne Hathaway Keystone

Finita a 35 anni. È la data di scadenza che fu ipotizzata per la carriera di Anne Hathaway. Lo ha raccontato la stessa attrice, premio Oscar, in un'intervista al magazine «Net-a-Porter», che le ha dedicato la copertina.

Contrariamente alle previsioni, a 41 anni, la Andy di «Il diavolo veste Prada» (2006), oltre che enfant prodige del cinema, è ancora sulla cresta dell'onda. «Quando ero ancora una ragazzina – ha spiegato – mi dissero che la mia carriera sarebbe andata giù a precipizio a 35 anni, è una cosa che devono affrontare molte donne. Fortunatamente sono stati fatti dei passi avanti da allora per noi», ha sottolineato, ammettendo però che c'è ancora molto da fare.

Alle spalle una carriera ultraventennale e numerosi premi, Hathaway non ha mai nascosto di essere una persona ambiziosa. «Ho degli obiettivi – ha detto – ho dei sogni, non sono molto diversi da quelli di quando ero più giovane. Cerco ancora di perseguirli».

Sulla sua vita privata l'attrice è molto più riservata. È sposata con Adam Shulman ed è mamma di due bambini, Jonathan e Jack, rispettivamente di 7 e 4 anni. «È come essere in una squadra, è la mia famiglia, non riguarda solo me».

In una intervista a «People», Hathaway ha invece toccato l'argomento invecchiamento: «Mi sento benissimo – ha commentato – meglio di quando avevo 20 anni perché mi prendo cura di me». Tra le scelte fatte per la sua salute, smettere di bere alcol alcuni anni fa.

