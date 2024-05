Antonino Cannavacciuolo

La celebre trasmissione «Cucine da Incubo» è ritornata in Italia con la sua decima edizione, guidata dall'amato chef Antonino Cannavacciuolo.

Covermedia

L'appuntamento è fissato ogni giovedì in esclusiva su Sky Uno e in streaming su NOW. La formula rimane invariata: ristoranti in difficoltà, trasformazioni spettacolari e il tocco magico di Antonino Cannavacciuolo.

Lo chef, forte di sette stelle Michelin, di cui tre per il suo celebre ristorante Villa Crespi, si conferma il volto rassicurante e determinato della versione italiana del programma.

In ogni episodio, lo chef si immerge nei disastri gastronomici e gestionali dei ristoranti italiani, offrendo consulenze e suggerimenti per risollevarli.

Uno stile familiare e rassicurante

Una delle chiavi del successo di Cannavacciuolo è la sua empatia. Lo chef riesce a connettersi profondamente con i concorrenti, raccontando con delicatezza le loro storie. Questo approccio lo ha reso uno degli chef più amati dagli italiani.

Il suo stile è familiare e rassicurante, combinando autorità e simpatia in un mix irresistibile. Come un padre premuroso o uno zio scherzoso, Cannavacciuolo sa quando essere severo e quando usare l'umorismo per alleggerire la tensione.

Il format di «Cucine da Incubo» resta quello che ha conquistato il pubblico: Cannavacciuolo arriva nel ristorante, testa il menù, osserva il lavoro dello staff e propone soluzioni per migliorare. Il locale viene poi sottoposto a una ristrutturazione totale, trasformandosi in un ambiente più accogliente e funzionale.

I ristoranti in crisi sparsi per tutta Italia

In questa nuova stagione, i ristoranti coinvolti sono sparsi per tutta Italia, dal Piemonte alla Calabria. Il primo episodio è stato dedicato a «Il Rifugio del Ghiottone» di Scarlino Scalo, in provincia di Grosseto.

La proprietaria Yaqueline, con l'aiuto del figlio Rafael e del compagno Francesco, lotta contro le difficoltà gestionali e le tensioni familiari che compromettono il servizio e la cucina.

Tra le altre tappe, il ristorante-pizzeria «Ai tetti blu» di Rivoli, in provincia di Torino, specializzato in cucina pugliese, sarà protagonista della puntata del 6 giugno. Altri ristoranti in programma sono a Tursi (Matera), Avezzano (L'Aquila), Modena, Tropea (Vibo Valentia) e Pavia.

Covermedia