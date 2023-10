Arnold Schwarzenegger

La relazione extraconiugale con la governante portò alla fine della matrimonio con Maria Shriver.

Arnold Schwarzenegger torna a parlare dell’affair con la domestica Mildred Baena.

Durante un’intervista con People, l’attore ha ricordato la relazione extraconiugale con la governante di famiglia, che portò alla fine del matrimonio con Maria Shriver. «Non c’è stata una faida tra di noi», ha dichiarato Schwarzenegger. «Non abbiamo nemmeno litigato».

Dalla relazione con la donna nacque Joseph, a pochi giorni di distanza dall’arrivo del figlio Christopher con Maria. Nel documentario Netflix «Arnold», l’attore ha rivelato che Maria scoprì il tradimento durante una sessione di terapia di coppia. «È stata una mia ca***», ha detto.

Il rapporto con la ex è cambiato

Dopo tanti anni, Arnold e Maria sono in buoni rapporti. Il divorzio è stato finalizzato nel 2021 – a oltre dieci anni dalla separazione -, a seguito di lunghe negoziazioni sulla spartizione delle loro proprietà.

«Il mio capitolo con Maria continuerà per sempre», ha aggiunto. «Nonostante oggi abbiamo una relazione diversa, non c’è ragione per cui io non debba provare del bene per lei».

Oltre a Christopher, i due ex sono genitori anche di Katherine, 33, Christina, 32, e Patrick, 30.

«Ci siamo sempre detti che i nostri figli non avrebbero dovuto patire le conseguenze del mio comportamento. Lei ha avuto le sue cose, le sue relazioni, io ho avuto le mie, ma abbiamo sempre comunicato dei ragazzi, delle loro vacanze, delle loro feste di compleanno, della Festa della Mamma, del Natale».

Nel 2013 Arnold ha iniziato a frequentare l’attuale compagna Heather Milligan, mentre Maria ha voltato pagina con Matthew Dowd, nonostante nel 2020 siano circolate voci di break-up.

Covermedia