Ashton Kutcher

La villa sarà disponibile in affitto per la sola notte del 19 agosto.

La mansion di Ashton Kutcher e Mila Kunis è prenotabile per la notte del 19 agosto su Airbnb. Lo ha annunciato la coppia con un video pubblicato su Instagram che riprende l'esterno della casa, che si affaccia sulla spiaggia della contea di Santa Barbara.

«È un’idea più stupida dei miei baffi, lo giuro», ha ironizzato Ashton, seguito a ruota da Mila: «Ne sono sicura. Che idea è questa?».

Tuttavia il botta e risposta è terminato con un assenso reciproco: «Penso che dovremmo far venire dei perfetti sconosciuti a stare con noi in spiaggia. È così bello qui» ha continuato Ashton nel video di Instagram, al quale Mila ha risposto: «Come nella vita reale?». L'attore ha confermato: «Ok, allora lo facciamo? Fantastico!».

Fino a quattro persone potranno soggiornare la notte del 19 agosto nella mansion, battezzata «Ashton and Mila's Oceanfront Oasis», che vanta due camere da letto e un bagno.

La descrizione di Airbnb descrive l’abitazione come una «casa lontano da casa» per chi cerca relax con vista sulle montagne di Santa Ynez. «Non è l'idea più folle che ho avuto?», ha commentato Ashton nel suo video su Instagram. «Stare con noi nella nostra casa sulla spiaggia come se fossimo vecchi amici!».

La coppia, che si frequenta dal 2012, si è conosciuta durante la partecipazione a «That '70s Show». Il fidanzamento è arrivato nel febbraio 2014, insieme al primo figlio, nato nell'ottobre dello stesso anno.

Nel luglio 2015 i due sono convolati a nozze, e nel novembre 2016 è nato il secondogenito.

Covermedia