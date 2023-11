Axl Rose

Un’ex modella di Penthouse porta in tribunale il frontman dei Guns N' Roses: l’avrebbe legata e violentata.

Axl Rose si trova al centro di un controverso processo legale a New York, in seguito all'accusa di aggressione sessuale da parte di un’ex modella di Penthouse.

L'accusa è stata formulata da Sheila Kennedy, che nel 1983 era stata insignita del titolo di «Pet of the Year» dalla rivista a luci rosse, Penthouse.

L’episodio contestato risale al 1989, quando Axl Rose, all'apice della sua fama, aveva 26 anni. Di fronte alla Corte Suprema di New York, la Kennedy ha accusato il celebre frontman dei Guns N' Roses di averla legata e aggredita sessualmente contro la sua volontà, utilizzando violenza brutale.

La versione della ragazza

Secondo quanto riportato dai documenti ottenuti dal magazine Rolling Stone, Sheila Kennedy avrebbe incontrato Axl Rose in un club di New York e l'avrebbe seguito in un albergo dove si teneva una festa privata caratterizzata da champagne e cocaina. Inizialmente, Rose avrebbe fatto delle avance alla Kennedy, che apprezzava il corteggiamento.

«Kennedy trovava Rose attraente e non le dispiaceva questo incontro. Era disposta ad andare a letto con lui se le cose fossero andate avanti», si legge nella causa depositata in tribunale.

La ragazza ha rifiutato il sesso di gruppo

Tuttavia la situazione sarebbe presto sfuggita di mano quando il cantante l’avrebbe incoraggiata a praticare sesso di gruppo. Dopo aver espresso disinteresse, la Kennedy ha affermato che il musicista si è «infuriato» e l'ha fatta cadere a terra.

«Mentre la Kennedy era ancora a terra, Rose l'ha afferrata per i capelli e l'ha trascinata attraverso la suite fino alla sua camera da letto», si legge nella denuncia. «Questo fu molto doloroso per Kennedy e le fece sanguinare le ginocchia a causa dei graffi sul tappeto».

La Kennedy ha affermato che Rose le ha poi legato le mani dietro la schiena, facendola sentire «in trappola», mentre lui la violentava.

Secondo la Kennedy, dopo il presunto incidente ha sofferto di sintomi simili alla sindrome da stress post-traumatico, ansia e depressione.

Axl nega tutte le accuse

Rose ha negato le accuse attraverso il suo avvocato, Alan Gutman.

«In poche parole, questo incidente non è mai accaduto. In particolare, queste denunce fittizie sono state presentate il giorno prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande da parte dello Stato di New York».

E ha aggiunto: «Il signor Rose è fiducioso che questo caso si risolverà a suo favore».

Covermedia