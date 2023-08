Beatrice Valli: «Ecco quant'è difficile fare sesso dopo quattro figli»

Beatrice Valli

L’influencer ha svelato alcuni dettagli della sua intimità con il marito, conosciuto qualche anno fa a «Uomini e Donne».

L’ex corteggiatrice ha ammesso che non è stato facile riavvicinarsi al sesso dopo le varie gravidanze.

In una lunga intervista rilasciata al settimanale Grazia, Beatrice Valli ha parlato del suo ruolo di madre e del suo rapporto con l’ex tronista Marco Fantini.

A 28 anni l’influencer è già mamma di quattro figli: Alessandro, avuto da una relazione di gioventù, e Bianca, Azzurra e Matilda Luce nate dal legame con il marito.

«A me fanno pesare che ho una famiglia numerosa. «Quando smetti di fare figli?». «Ancora incinta?». Cose così», ha dichiarato per poi aggiungere: «Un altro pregiudizio: la neomamma invincibile, che fa tutto da sola, curando bebè, casa, lavoro. Alla terza maternità mi sono liberata di tutto ciò e mi sono fatta aiutare nei lavori domestici e nella gestione dei figli più grandi.»

«La stanchezza fisica ti rende più vulnerabile. Infine: la donna incinta, se è in salute, deve essere solare, gioiosa, serena. No! Nell'ultima gravidanza mi sono concessa tutto quel che desideravo: stare un po' sola, piangere quando ne avevo bisogno, postare meno sui social».

«Per fare sesso? CI vuole organizzazione»

Non sono mancate dichiarazioni inerenti il sesso: non è stato facile dopo le gravidanze.

«Forse anche perché ti senti meno seducente e poco sicura del tuo corpo, che è cambiato. Marco mi ha sempre detto: «Sei bellissima», anche quando lo guardavo spaurita, con in mano un capo di lingerie in cui non riuscivo più a entrare.»

«Per riaprire il cantiere del sesso, però, ci vuole anche organizzazione. – ha fatto notare Beatrice Valli – Almeno due volte la settimana cerchiamo di mettere i bimbi a letto prima del solito e di ritagliarci uno spazio tutto nostro.»

«La quantità, il numero delle volte in cui si fa sesso è importante, altrimenti ci si perde. E poi ci vuole tenerezza. L'altro giorno, dopo una giornata molto impegnativa, ho detto a Marco: «Ma oggi, neanche un bacio?». E lui: «Perdonami, oggi figli e lavoro ci hanno distratto l'uno dall'altra"».

