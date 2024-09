Bianca Balti

La modella Bianca Balti annuncia con coraggio la sua diagnosi di cancro alle ovaie in un post su Instagram, affrontando la malattia con determinazione e speranza, e condividendo il suo percorso con i fan.

Covermedia

Bianca Balti, volto iconico delle campagne di Dolce & Gabbana, ha sorpreso i suoi fan con un toccante annuncio su Instagram, direttamente da una stanza d'ospedale.

«Ho un lungo viaggio davanti a me, ma so che sconfiggerò questa cosa», ha scritto la modella 40enne, rivelando di aver scoperto un cancro alle ovaie al terzo stadio dopo un improvviso ricovero al pronto soccorso per un dolore addominale.

«È stata una settimana piena di paura, dolore e lacrime, ma soprattutto amore, speranza, risate e forza», ha aggiunto, invitando i suoi follower a guardare le sue foto per vedere la prova di questa forza interiore.

Il percorso di Bianca, tuttavia, non è nuovo agli ostacoli. Due anni fa, aveva preso una decisione importante, sottoponendosi a una doppia mastectomia preventiva, proprio come Angelina Jolie prima di lei, dopo aver scoperto di avere la mutazione genetica Brca1.

Questa mutazione aumenta notevolmente il rischio di sviluppare tumori al seno e alle ovaie. La sua scelta era dettata dalla consapevolezza delle sue responsabilità: «Non posso permettermi di ammalarmi, sono io che porto, da sola, la responsabilità economica di tutte sulle spalle».

È sicura di battere il cancro

In un lungo post, Balti ha spiegato che la sua motivazione principale è stata l'amore per le sue figlie, Matilde e Mia. «Vorrei che le mie bambine trovassero in me la forza di agire, se un giorno anche loro venissero diagnosticate», ha scritto, aggiungendo: «Amo troppo la vita per non fare il possibile per preservarla».

Nonostante la gravità della situazione, Bianca affronta il futuro con ottimismo, sicura che, alla fine di questo «lungo viaggio», riuscirà a battere la malattia.

«Per me, per i miei cari (le mie ragazze in cima alla lista) e per tutti voi che avete bisogno di forza, potete prenderne un po' a prestito da me», ha dichiarato, invitando chi la segue a trarre ispirazione dalla sua lotta e dalla sua resilienza.

La modella ha trasformato la sua esperienza in una fonte di forza e bellezza, non solo per sé stessa, ma anche per chi, come lei, si trova ad affrontare difficoltà simili.

Covermedia