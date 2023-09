Britney Spears

Persone vicine alla cantante hanno avvertito la polizia dopo l’inquietante video postato sui social media.

La polizia si è recata nella proprietà di Britney Spears, dopo l’inquietante video in cui la popstar ballava con dei coltelli.

Venerdì, la cantante ha rassicurato i fan via Instagram, precisando come le armi da taglio che impugnava nella clip fossero in realtà finte.

Al contempo è stato riportato che alcuni agenti hanno bussato alla porta della 41enne per accertamenti, dopo aver ricevuto alcune segnalazioni circa il video in cui la star ballava con in pugno due coltelli lunghi e affilati.

«So di aver spaventato tutti con l’ultimo mio post, ma quei coltelli erano finti. Il mio team li aveva noleggiati da un negozio Hand Prop a Los Angeles», ha spiegato a commento di un’altra clip in cui danzava con i coltelli.

«Questi non sono coltelli veri. Nessuno deve preoccuparsi o chiamare la polizia. Sto cercando di imitare la mia performer preferita, Shakira… la sua performance mi ha ispirato», ha continuato riferendosi al recente numero di Shakira agli MTV Video Music Awards.

Britney ha infine aggiunto: «Viva le cattive ragazze che non temono di superare i confini e assumersi dei rischi».

Come riporta il Page Six, il capitano Dean Worthy della Contea di Ventura ha dichiarato che un sergente ha risposto a una chiamata relativa a vari episodi riguardanti la cantante.

«Persone vicine a Britney avevano visto un video postato sui social media, in cui lei ballava e volteggiava con dei coltelli tra le mani. Erano molto preoccupati per il suo benessere mentale», ha dichiarato l’ufficiale.

Una volta arrivati a casa di Britney, la polizia ha parlato con il team di sicurezza della popstar, ricevendo delle rassicurazioni circa il suo stato psico-fisico.

«Non hanno voluto che gli agenti la vedessero fisicamente», ha dichiarato Worthy.

Covermedia