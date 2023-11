Jamie Lynn Spears

Jamie Lynn Spears è stata ingaggiata come concorrente del reality britannico: «Sarà interessante sentirla vuotare il sacco sulla sua vita, sulla sua famiglia e sulla controversa tutela».

La sorellina minore di Britney Spears vola alla volta dell’Australia per partecipare al reality britannico «I’m A Celebrity... Get Me Out Of Here!».

Lo spoiler arriva da una fonte che ha rilasciato un’intervista al quotidiano The Mirror.

«Jamie Lynn ha decenni di storia e di rapporti controversi con Britney da spifferare, ed ha esposto i suoi sentimenti piuttosto chiaramente nel suo libro», rivela l’insider.

«Sarà interessante sentirla vuotare il sacco sulla sua vita, sulla sua famiglia e sulla controversa tutela – e scoprire se le sorelle vanno davvero d'accordo ora – oppure no».

Il via tra una decina di giorni

Lo show annuale, condotto da Declan Donnelly e Ant McPartlin, attira sempre grandi star statunitensi, tra cui Caitlyn Jenner, George Takei e Janice Dickinson.

L'apparizione nel reality avverrà sulla scia della sua partecipazione a «Ballando con le stelle». Jamie Lynn, 32 anni, è stata eliminata all'inizio di ottobre, nella seconda settimana della gara di ballo – con grande rabbia dei produttori, che auspicavano di mettere in scena una riconciliazione sullo schermo tra le famose sorelle.

«I’m a Celebrity» prenderà il via il 19 novembre sulla rete britannica ITV. Si dice che anche la star del rugby Danny Cipriani, il politico divisivo Nigel Farage e il fantino Frankie Dettori parteciperanno allo show.

Covermedia