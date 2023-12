Mara Venier

Aria di cambiamenti in Rai per la prossima stagione televisiva: a farlo sapere il direttore dell’intrattenimento daytime Angelo Mellone.

Novità e stravolgimenti a Domenica In per la prossima stagione televisiva.

«La prossima Domenica In sarà tutta da inventare, bisogna vedere che succederà con Mara Venier che è una fuoriclasse. – ha fatto sapere Angelo Mellone, il direttore dell’intrattenimento Rai, in un’intervista rilasciata a La Repubblica – Il programma resiste, la concorrenza ha saputo costruire un’offerta fortissima. La domenica va ripensata con un’offerta composta da cronaca e intrattenimento, magari a segmenti».

Ogni domenica pomeriggio Canale 5 dà del filo da torcere a Domenica In con Amici di Maria De Filippi e Verissimo e questo avrebbe allarmato Mellone, che ha inoltre fatto un bilancio su La volta buona, il nuovo format pomeridiano di Caterina Balivo: «Quel programma è in crescita. Ogni mese registra un segno più, migliora siamo a 70 puntate su 200. Per costruire un programma competitivo ci vuole tempo, l’ascolto si rafforza, non sempre partire più bassi vuol dire che sia un flop».

Mara Venier non ha ancora commentato le ultime dichiarazioni su Domenica In, ma più volte in passato ha assicurato che non condurrà a lungo lo show che ha segnato la sua carriera tanto da ricevere l’appellativo di «signora della domenica».

Covermedia