Cardi B

Una persona tra il pubblico aveva bagnato la rapper con un drink: la reazione violenta.

Cardi B è andata su tutte le furie durante uno show a Las Vegas.

In una clip diffusa sui social media si vede la rapper lanciare violentemente un microfono all’indirizzo di una fan, mentre si esibiva al Drai's Beachclub and Nightclub di Sin City.

Il motivo? Pare che la ragazza avesse bagnato la star dell’hip hop con un drink.

Diversi episodi negli ultimi mesi

Cardi è soltanto l’ultima artista a finire nel mirino dei lanciatori di oggetti.

A inizio mese, Bebe Rexha è stata colpita da un telefono mentre si esibiva, mentre a Kelsea Ballerini è stato lanciato un bracciale, che le ha provocato una ferita a un occhio.

Stessa sorte per Drake, che si è visto recapitare un telefono in faccia durante uno show e per Harry Styles, colpito al volto da un oggetto volante. Un fan ha invece lanciato un sex toy all’indirizzo di Lil Nas Z.

Ancor peggio è andata a Pink: un fan ha lanciato alla popstar una busta contenente le ceneri della madre morta.

Covermedia