Cecilia Rodriguez

La sofferta confessione della sorella di Belen, da sei anni legata ad Ignazio Moser.

Cecilia Rodriguez pronta a diventare mamma, ma la cicogna tarda ad arrivare.

L’influencer e imprenditrice ne ha parlato in un’intervista rilasciata al settimanale Chi: «Avremmo voluto fare prima i figli, ma non è così semplice come ti raccontano, ci stiamo provando. Visto che il rapporto è consolidato. Il matrimonio è un atto che lo sancisce, ma avremmo preferito diventare prima genitori e purtroppo non è ancora successo».

Cecilia ha ammesso di essere ingrassata nell’ultimo periodo, ma di non esser ancora in dolce attesa: «Scrivono che sono incinta e mi vergogno a dire che non è vero: sono solo ingrassata, ho preso 3-4 chili. Ma lo prendo come un buon segnale. Quando sono nata io mia mamma aveva preso 28 chili, mi sto portando avanti».

In attesa di un bebè, la Rodriguez ha rimandato il matrimonio con Ignazio Moser, conosciuto sei anni fa al «Grande Fratello Vip». La coppia non si sposerà più a ottobre bensì nel 2024, in primavera.

Covermedia