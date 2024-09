Channing Tatum

La coppia ha concluso ufficialmente il loro divorzio, risolvendo le controversie legate ai guadagni del film «Magic Mike». Entrambi hanno rinunciato al mantenimento reciproco e continueranno a condividere la custodia della figlia Everly.

Covermedia

Channing Tatum e Jenna Dewan hanno finalizzato il divorzio sei anni dopo la separazione.

L'ex coppia si è separata nel 2018 al termine di nove anni di matrimonio. Sebbene fossero stati dichiarati legalmente single nel 2019, il divorzio non è stato finalizzato subito, poiché non si era ancora risolta la questione dei guadagni di «Magic Mike», film in cui Channing ha recitato mentre i due erano ancora sposati.

Il team legale di Jenna ha sostenuto che il film era stato sviluppato durante il matrimonio e co-finanziato con denaro coniugale, mentre gli avvocati di Channing hanno affermato che l'attore non ha mai negato alla sua ex moglie la sua parte dei beni comuni o dei guadagni.

Channing e il regista Steven Soderbergh avevano co-finanziato il progetto, investendo 7 milioni di euro dei loro fondi. Il film ha incassato 167 milioni di euro al botteghino. Entrambe le parti hanno ora firmato un accordo vincolante che risolve la questione, evitando così l'udienza prevista per dicembre.

Hanno rinunciato al mantenimento reciproco

Sia Jenna che Channing hanno rinunciato al mantenimento reciproco. Attualmente condividono la custodia 50-50 della loro figlia Everly, di 11 anni, e hanno concordato che eventuali futuri disaccordi sulla custodia dovranno essere risolti privatamente con l'aiuto di un giudice.

Un giorno dopo la finalizzazione dell'accordo, Jenna ha scritto «Grazie, universo» sul suo account Instagram, accompagnando il messaggio con un selfie sorridente. Channing, 44 anni, è ora fidanzato con Zoe Kravitz, che ha diretto il suo ultimo film «Blink Twice»

. Jenna, 43 anni, è fidanzata con Steve Kazee, con cui ha due figli: Callum, di quattro anni, e Rhiannon, di quattro mesi.

