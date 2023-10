Cher

La cantante torna ad attaccare l’ex presidente e si dice preoccupata per i diritti civili e delle persone trans.

Cher lascerà gli Stati Uniti qualora Donald Trump venisse rieletto presidente. A rivelarlo è stata l’iconica cantante al The Guardian, tornata ad attaccare il tycoon su varie tematiche, diritti civili in primis.

«L’ultima volta mi è venuta un’ulcera», ha detto la 77enne a proposito dell’elezione di Trump nel 2016. «Se dovesse farcela, stavolta lascerei il Paese».

Ciò che sta principalmente a cuore a Cher è la difesa dei diritti delle persone trans. «Stanno provando a far passare qualcosa come 500 leggi», ha detto. «Ero con due ragazze trans l’altra sera, e ovviamente con mio figlio (Chaz Bono, anche lui trans). Dicevo loro: «Dobbiamo reagire insieme». Non so quale sia il loro progetto per le persone trans. Sono capaci di tutto».

Cher è una sostenitrice dei diritti LGBTQ di lunga data. Il figlio 54enne, nato dal matrimonio con Sonny Bono, ha iniziato la sua transizione nel 2009.

La cantante al momento sta promuovendo il nuovo album natalizio, intitolato «Christmas». Il disco, che verrà rilasciato venerdì, contiene 13 tracce e vari duetti con artisti come Stevie Wonder, Cyndi Lauper, Michael Bublé, Tyga e altri.

«Non urlerò la parola Natale ogni secondo e non è riempito con brani di cui conoscete il titolo», ha riferito la star al quotidiano.

A far da apripista è stato il singolo «DJ Play a Christmas Song», rilasciato a inizio ottobre.

Covermedia