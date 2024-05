Cher

La 77enne star è attualmente impegnata con il compagno 38enne Alexander 'AE' Edwards.

Covermedia

Cher da un po’ di tempo si circonda solamente di uomini giovani.

La cantante 77enne attualmente frequenta il produttore musicale Alexander 'AE' Edwards, che di anni ne ha 38.

«Il motivo per cui frequento uomini giovani è perché gli uomini della mia età o quelli più grandi… sono tutti morti», ha dichiarato la star in un episodio del The Jennifer Hudson Show. «Ma prima, erano terrificati all’idea di approcciarmi, gli uomini più giovani erano gli unici a provarci».

La conduttrice ha affermato che gli uomini giovani sono «più audaci», spingendo Cher ad aggiungere che «sono stati cresciuti da donne come me».

Durante l›intervista, Cher ha rivelato di aver rifiutato le avance di Elvis Presley. «Ero nervosa e conoscevo le persone che lo circondavano», ha detto a Jennifer. «Non è che fossero persone cattive, ero nervosa per la sua reputazione».

La star ha poi chiarito: «Voglio dire… io sono molto timida quando non lavoro e molto timida con gli uomini».

Cher e Alexander si sono conosciuti durante la Paris Fashion Week nel settembre 2022, uscendo allo scoperto nel novembre dello stesso anno.

