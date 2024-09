Chiara Capitta

Dopo un anno e mezzo dal suo coming out, la figlia d'arte condivide un dolce momento con la sua nuova compagna su Instagram, confermando la sua apertura sentimentale senza etichette.

Covermedia

Hai fretta? blue News riassume per te Da settimane Chiara Capitta, figlia di Lorella Cuccarini e Silvio Testi, era al centro di insistenti domande sulla sua situazione sentimentale.

Dopo un periodo di silenzio, la giovane calciatrice della Roma Calcio Femminile ha deciso di rispondere a modo suo.

In una recente storia su Instagram, la 24enne si è mostrata in ascensore, mentre viene dolcemente baciata da una ragazza dai capelli scuri.

Nell'aprile 2023 aveva già fatto coming out sempre sui social, spiegando: «Non ho mai amato le etichette. Una persona mi interessa per com'è, indipendentemente dal genere». Mostra di più

Da settimane, Chiara Capitta, figlia di Lorella Cuccarini e Silvio Testi, era al centro di insistenti domande sulla sua situazione sentimentale su Instagram. Dopo un periodo di silenzio, la giovane calciatrice della Roma Calcio Femminile ha deciso di rispondere a modo suo.

In una recente storia pubblicata su Instagram, la 24enne si è mostrata in ascensore, mentre viene dolcemente baciata da una ragazza dai capelli scuri. Il volto delle due giovani, riflesso nello specchio, è parzialmente coperto dal telefono di Chiara, e nessuna delle due è stata taggata, mantenendo così una certa riservatezza sull'identità della compagna.

Non è la prima volta che Chiara parla apertamente della sua vita sentimentale. Nell'aprile 2023, aveva già fatto coming out sempre sui social, spiegando: «Non ho mai amato le etichette. Una persona mi interessa per com'è, indipendentemente dal genere».

Sua madre Lorella era stata etichettata come «omofoba»

Quelle parole furono accolte con grande attenzione e discussione, soprattutto perché sua madre Lorella Cuccarini, in passato, era stata etichettata come «omofoba» per alcune dichiarazioni controverse riguardanti le famiglie omogenitoriali e la comunità LGBTQ+.

Lorella, però, rispose in modo diretto e con affetto alle dichiarazioni di sua figlia. «Mi ha molto colpito il fatto che ci sia stato così tanto clamore. Lei ha semplicemente detto di essere aperta e libera. Sono orgogliosa di come sia cresciuta. Il mio unico desiderio è che i miei figli siano felici, qualunque scelta facciano nella loro vita».

Nel 2024, durante la promozione per Sanremo, Lorella ha ribadito il suo supporto per la figlia, dichiarando: «I miei figli sono nati liberi e Chiara dice quello che pensa e che prova. Io la amo e sono con lei, perché per una madre l'unico desiderio è che i propri figli siano felici».

Covermedia