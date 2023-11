Chiara Ferragni presa in giro per il suo divano dal design svizzero

Chiara Ferragni ha cambiato casa con la sua famiglia. Su Instagram, la celebre influencer italiana ha mostrato con orgoglio il suo nuovo salotto e ha ricevuto commenti severi per un divano del marchio cult argoviese de Sede.

Hai fretta? blue News riassume per te Chiara Ferragni e il marito Fedez hanno traslocato, con i loro due figli, qualche giorno fa.

Su Instagram, la 36enne influencer mostra con orgoglio la sua nuova casa.

Non tutti i seguaci della Ferragni e del marito sono soddisfatti del loro stile di arredamento.

In particolare, la coppia ha ricevuto commenti spiacevoli su un divano in pelle di fabbricazione svizzera. Mostra di più

L'influencer Chiara Ferragni e il marito, il rapper Fedez, hanno cambiato casa con i loro due figli, Leone e Vittoria.

Finora la famiglia si era spostata tra Los Angeles e Milano. Ora i Ferragnez si sono stabiliti definitivamente nella metropoli lombarda.

La residenza di lusso si trova nel complesso «Libeskind II», progettato dal famoso architetto americano Daniel Libeskind.

Chiara Ferragni ama il design svizzero

Secondo i media italiani, Ferragni e Fedez hanno pagato circa 3,5 milioni di euro per la loro nuova casa. La cifra non comprende l'arredamento d'interni.

Il designer Filippo Fiora si è occupato di arredare la loro nuova casa. Il risultato del suo lavoro sta facendo discutere i follower dell'influencer su Instagram.

Nel nuovo salotto di Chiara e Fedez c'è un divano in pelle beige del produttore di mobili de Sede, con sede a Klingnau, nel Canton Argovia. Il divano, chiamato «DS-600 Snake», è in vendita dal 1972.

Ma in molti non hanno apprezzato la scelta del divano. Tra i commenti del suo seguito se ne possono leggere diversi critici: «Più che un soggiorno sembra una sala d'attesa di una clinica dentistica di Tirana» – «I soldi non comprano il gusto…» – «Non si può guardare , proprio vero che la classe non si compra» – «Il divano è proprio brutto».

Un divano da primato

Con i suoi elementi modulari che possono essere estesi a piacere, il «Tatzelwurm» ha fatto il giro del mondo ed è persino entrato nel Guinness dei primati come il divano più lungo del mondo.

Il «DS-600 Snake» può essere posizionato per la stanza a forma di onda o costruito a semicerchio, come hanno fatto i Ferragnez. A seconda del tipo di pelle e della finitura, il divano può costare diverse decine di migliaia di franchi.