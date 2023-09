Chris Evans

L'attore di «Captain America» svela la sua vera passione e riflette sul futuro della sua carriera.

Chris Evans ha ammesso di essere più felice in un ruolo di supporto o nel recitare all'interno di un ensemble.

Lo ha dichiarato il protagonista di «Captain America» nonché beniamino del Marvel Cinematic Universe in una recente intervista, affermando: «Scapperei via dal ruolo da protagonista ogni volta se potessi. Non sto cercando di rientrare in quel cliché. Quindi, se arriva un buon ruolo di supporto, ci salto dentro. Proprio come in «Knives Out». Sono felice di fare parte di un gruppo. Non ho bisogno di crearmi uno spazio come attore protagonista».

Il 42enne ha spiegato che non è adatto a essere al centro dell'attenzione, a differenza del suo collega di Marvel, Robert Downey Jr.

«Qualcuno come Robert Downey Jr. entra in una stanza e si prende l'attenzione – ha elogiato Evans –. È proprio una presenza, una forza. Magnetico in ogni modo. Lasciate che sia lui il protagonista. Lasciate che abbia il microfono, lasciate che pronunci le battute. Quello che deve essere detto. Va bene così».

L'attore ha recitato in tre pellicole l'anno scorso

Evans ha girato tre film nel 2022 – «Ghosted», «Pain Hustlers» e «Red One». In «Ghosted», ha supportato Ana de Armas nel ruolo di eroina d'azione, mentre «Pain Hustlers» è guidato dalla sua amica Emily Blunt.

«Ghosted», uscito su Apple TV+ ad aprile, ha ricevuto in generale recensioni negative da parte dei critici, e Evans ha ammesso che «poteva essere fatto meglio».

Secondo l'opinione di Chris: «Ai critici non è piaciuto. Ma è più colpa del film che dell'appetito del pubblico. Penso che l'appetito ci sia, se fatto correttamente. Potevamo fare meglio», ha ammesso sinceramente.

«Pain Hustlers» verrà rilasciato su Netflix in ottobre, mentre Red One non ha ancora una data di uscita.

Covermedia