Chris Hemsworth: protagonista di «Limitless» su Nat Geo

World Premiere Of Walt Disney Studios Motion Pictures "Avengers: Endgame" Featuring: Chris Hemsworth Where: Los Angeles, California, United States When: 22 Apr 2019 Credit: FayesVision/WENN.com Source: FayesVision/WENN.com

L’attore australiano è stato scelto per un nuovo progetto televisivo dedicato alla salute, alla natura e alla scienza.

Chris Hemsworth è il volto di «Limitless», una serie scientifica di Nat Geo che ha gli stessi produttori del documentario «One Strange Rock».

In ogni puntata il fratello di Liam metterà alla prova se stesso per scoprire come si può vivere più a lungo e in maniera sana.

Attraverso numerose sfide Hemsworth cercherà di capire come si può combattere l’invecchiamento.

Ogni episodio affronterà un modo diverso di vivere meglio e a lungo: rigenerare i danni, massimizzare la forza, costruire la resilienza, scioccare il corpo, sovraccaricare la memoria e affrontare la mortalità.

L’attore incontrerà i principali scienziati esperti di longevità che credono che la chiave per rimanere giovani stia nell’affrontare e limitare i danni del tempo prima che sia troppo tardi.

«Mi sono offerto di sopportare una serie di sfide mentali e fisiche in tutto il mondo, tutto per il bene della scienza. Speriamo di far luce sulle nuove idee e sulla scienza più recente con l’obiettivo di estendere la durata della vita in modo sano. La produzione inizierà presto, quindi auguratemi buona fortuna», ha dichiarato Chris Hemsworth.