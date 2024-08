Christopher Lambert

Christopher Lambert riceverà il Filming Italy Venice Award al Lido, un festival che apprezza particolarmente.

L'attore, famoso per ruoli iconici come in «Greystoke», «Subway» e «Highlander», si è aperto nell'intervista rilasciata al Corriere della Sera, in vista del suo ritorno nel Bel Paese.

«È la mia seconda volta, dopo «White Material» di Claire Denis. Era il 2009. Il Lido mi piace perché non ha il caos del mercato, è l'unico grande festival dove si va solo per i film. Ma non ho nulla contro il tappeto rosso, mi piace incontrare i fan». Lambert ha anche lavorato con registi italiani, come Sergio Gobbi, che ricorda con affetto: «Sergio Gobbi, però, era attivo in Francia e «Ciao, les mecs» si girò in Francia. Adoro il vostro cinema, Sergio Leone ha reinventato il cinema, ho lavorato con Ferreri in «I Love You» e con Salvatores in «Nirvana», visualmente incredibile, immaginifico, mi piacerebbe un altro film con lui. Amo lo spirito positivo degli italiani, non sono come i parigini, che si lamentano sempre».

Il 67enne non manca di esprimere la sua opinione sugli estremismi politici, sottolineando: «Non mi piacciono gli estremismi, sia di destra che di sinistra».

Infine ricorda con affetto i suoi primi grandi successi: «A mio gusto personale, il cuore batte per «Greystoke» e «Subway». In Highlander ricordo che parlavo ancora un inglese accademico e primitivo».

