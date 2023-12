George Clooney

Commedia ed emozioni nel film senza titolo di Noah Baumbach, un'inedita avventura cinematografica.

George Clooney, premio Oscar, e Adam Sandler, candidato al Golden Globe, si uniscono per la prima volta in un entusiasmante progetto Netflix.

Secondo quanto riportato da Deadline, il film senza titolo, viene descritto come una «divertente ed emozionante storia di formazione», ideata dal regista di «Storia di un matrimonio», Noah Baumbach.

l progetto è avvolto nel mistero, alimento sia sa che la sceneggiatura è scritta dallo stesso Baumbach insieme a Emily Mortimer, il che aggiunge un elemento intrigante al progetto.

Un film per Netflix

Il film fa parte dell'esclusivo accordo di Baumbach con Netflix, una piattaforma dove sia Clooney che Sandler hanno ottenuto successi in passato. Clooney, un regista acclamato, ha precedentemente collaborato con Netflix in «The Midnight Sky» nel 2020, in cui ha anche recitato.

Sandler, il cui legame con Netflix copre un decennio, ha consegnato diversi successi allo streaming, tra cui «Sandy Wexler», «Matrimonio a Long Island», «Murder Mystery», «Hubie Halloween» e «Hustle». Le sue prossime avventure con Netflix vanno oltre il progetto senza titolo, poiché è anche impegnato a guidare lo sci-fi molto atteso di Johan Renck, «Spaceman».

Il film senza titolo è prodotto da Baumbach, insieme ai pesi massimi del settore Amy Pascal e David Heyman. Il coinvolgimento del trio aggiunge alla suspense che circonda questo sforzo cinematografico, promettendo una miscela unica di umorismo ed emozione nella narrazione di crescita.

Covermedia