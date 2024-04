Courtney Love

La vedova di Kurt Cobain attacca anche Lana Del Rey e Madonna.

Courtney Love rivolge delle dure critiche a Taylor Swift, Lana Del Rey e Madonna.

La vedova di Kurt Cobain, alla guida di un nuovo programma sulla BBC sull’importante ruolo delle donne nella musica, ha condiviso il suo pensiero su alcune sue colleghe durante un’intervista con il The Standard.

«Taylor non è importante», ha dichiarato Love. «Può rappresentare uno spazio sicuro per le ragazze e probabilmente è la Madonna di oggi, ma non è interessante come artista».

Dissing anche per Lana Del Rey, headliner del Coachella 2024. «Ha smesso di piacermi da quando ha fatto una cover di John Denver. Dovrebbe prendersi sette anni sabbatici», ha detto Love senza esclusione di colpi. «Durante la registrazione del mio nuovo album, ho dovuto smettere di ascoltarla perché mi stava influenzando troppo».

Courtney ha indirizzato poi le sue critiche su Madonna, con cui non ha mai avuto un rapporto idilliaco. «Non mi piace e io non piaccio a lei», ha chiosato.

L’ultima artista a finire nel mirino della star delle Hole è Beyoncé. «Mi piace l’idea di Beyoncé che incide un album country perché si tratta di una donna nera che occupa spazi precedentemente occupati solamente da donne bianche, ma non mi piace tanto. Mi piace più come concetto, ma lei no».

