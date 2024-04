Accusato di violenze sessuali e molestie, denunciato da due donne, l'attore francese Gérard Depardieu – posto lunedì mattina in stato di fermo per essere interrogato – è stato rilasciato in serata. Sarà in tribunale a partire da ottobre.

Messo in custodia dalla polizia lunedì mattina in seguito alla presentazione di due denunce per violenza sessuale durante delle riprese, l'interprete di Cyrano de Bergerac è stato rilasciato nella tarda serata di lunedì.

Gérard Depardieu è stato convocato dagli inquirenti prima di essere messo in stato di fermo nei locali del 3° distretto della polizia giudiziaria di Parigi per violenza sessuale.

L'attore è stato interrogato dopo che due donne lo hanno accusato di averle molestate. Secondo uno dei suoi avvocati, il fermo è stato revocato nella tarda serata di lunedì 29 aprile.

Davanti al giudice in ottobre

La procura di Parigi, dal canto suo, ha annunciato in serata che l'attore sarà processato nell'ottobre 2024 per violenza sessuale.

«In seguito al suo fermo presso il 3° Distretto di Polizia Giudiziaria, Gérard Depardieu è stato citato a comparire davanti al tribunale penale (...) per aggressioni sessuali verosimilmente commesse nel settembre 2021 ai danni di due vittime, sul set del film "Les volets verts"», ha dichiarato la Procura.

Due denunce ben distinte per fatti accaduti su due set diversi

Una delle due denunce, presentate nel febbraio di quest'anno per «aggressione sessuale», «molestie sessuali» e «insulti sessisti», è stata presentata da una decoratrice cinematografica di 53 anni.

Secondo la donna, l'attore 75enne l'avrebbe afferrata in un corridoio, bloccata tra le sue gambe e le avrebbe detto: «Ti infilo il mio ombrellone nel c***».

Secondo il racconto fornito al sito Mediapart, l'attore «l'ha afferrata brutalmente» e «le ha palpato la vita, lo stomaco, fino al seno». Venuta a conoscenza dell'incidente, la troupe avrebbe chiesto all'attore di scusarsi, cosa che lui ha fatto.

In seguito è stata aperta un'inchiesta, secondo quanto riferito a marzo dalla Procura di Parigi, che ha confermato un articolo di Mediapart. Contattato, l'avvocato dell'arredatrice, Carine Durrieu-Diebolt, ha rifiutato di commentare la convocazione dell'attore.

Per il momento, la seconda denunciante per fatti accaduti sullo stesso set rimane sconosciuta.

«Chi assume Depardieu sa che è un aggressore»

Una terza denuncia è stata però presentata da un'assistente che aveva 24 anni all'epoca dell'incidente, nel 2014.

Secondo la sua versione dei fatti, l'attore le avrebbe messo «i palmi delle mani su tutto il corpo» prima di rivolgerle «parole indecenti», ha dichiarato al quotidiano regionale Le Courrier de l'Ouest.

Questo comportamento l'ha «perseguitata» per molto tempo. Lo scorso gennaio ha presentato una denuncia per «violenza sessuale su una persona vulnerabile da parte di una persona che abusa dell'autorità della sua posizione».

Durante le riprese, «dalla mattina alla sera, avevamo diritto» al suo comportamento inappropriato, ha dichiarato l'attrice Anouk Grinberg all'AFP. «Quando i produttori cinematografici assumono Depardieu per un film, sanno che stanno assumendo un aggressore», ha accusato l'attrice.

«Ho solo la mia parola da opporre al tribunale dei media e al linciaggio che mi è stato riservato».

Depardieu nega i fatti: «Contro il tribunale mediatico ho solo la mia parola»

Il gigante del cinema francese, giova ricordarlo, è stato incriminato nel dicembre 2020 per «stupro» e «aggressione sessuale» dopo la denuncia dell'attrice Charlotte Arnould, che ha raccontato d'essere stata vittima di due stupri nella casa parigina dell'attore alla fine di agosto 2018.

La denuncia dell'attrice Hélène Darras, che ha accusato Gérard Depardieu di averla aggredita sessualmente durante le riprese di un film nel 2007, è stata archiviata a fine dicembre a causa della prescrizione.

Nel dicembre 2023, anche la giornalista e scrittrice spagnola Ruth Baza ha presentato una denuncia in Spagna contro l'attore per «stupro». I fatti si sono svolti a Parigi nel 1995.

Gérard Depardieu nega tutto. In una lettera aperta pubblicata su Le Figaro lo scorso ottobre, e ripresa da molte altre testate, Gérard Depardieu ha dichiarato di voler dire «la verità» e di non aver «mai, mai» abusato di una donna.

«Al tribunale dei media, al linciaggio che mi è stato riservato, ho solo la mia parola da opporre», ha concluso l'attore.

