Aperta una nuova inchiesta per abusi sessuali contro Gérard Depardieu

L'attore Gérard Depardieu è oggetto di una nuova indagine preliminare in Francia per aggressioni sessuali: è quanto riferisce la procura di Parigi confermando indiscrezioni pubblicate dal sito Mediapart.

Gerard Depardieu in una foto d'archivio. KEYSTONE

L'inchiesta preliminare è stata aperta dopo che Depardieu è stato accusato di nuovi abusi sessuali da parte di una scenografa.

I fatti si sarebbero svolti sul set del film «Les Volets verts», nel 2021, e non sono prescritti.

Questa è la terza inchiesta di cui è oggetto il celebre attore dal doppio passaporto franco-russo. Depardieu, 75 anni, è già indagato dal dicembre 2020 per aggressioni sessuali contro l'attrice Charlotte Arnould.

L'altra inchiesta riguarda invece la denuncia di un ex assistente di produzione che lo ha accusato di aggressioni sessuali nel 2014.

Le indagini sono state affidate al 3° distretto della polizia giudiziaria di Parigi, ha dichiarato la procura. Christian Saint-Palais, avvocato di Depardieu, non ha risposto alle richieste dell'AFP.

La presunta vittima, Amélie, 53 anni, ha presentato una denuncia alla Procura di Parigi il 23 febbraio. La donna sostiene di aver subito aggressioni sessuali, molestie sessuali e oltraggi sessisti da parte di Gérard Depardieu durante le riprese del film «Les Volets Verts», diretto da Jean Becker.

«Ci incontreremo di nuovo, tesoro mio!»

Secondo il suo racconto a Mediapart, l'attore di «Cyrano de Bergerac» le avrebbe rivolto una serie di commenti inappropriati durante le riprese a Parigi il 10 settembre 2021, poi l'avrebbe «afferrata brutalmente» e «palpata alla vita e allo stomaco, arrivando fino al seno».

La presunta aggressione è stata interrotta dall'entourage dell'attore. «Le sue guardie del corpo lo hanno portato via», ha raccontato la donna a Mediapart. «Lui urlava e rideva da solo. Mi ha detto: "Ci rivedremo, tesoro!" Ero stordita e scossa. È durato solo pochi istanti, ma risuona ancora», ha continuato.

Atteggiamenti fuori controllo?

In un'intervista all'AFP pubblicata martedì, l'attrice Anouk Grinberg, che ha recitato anche in «Les Volets verts», ha raccontato la «salaceria» di Gérard Depardieu «dalla mattina alla sera» durante le riprese.

«A quanto pare c'era una signora (incaricata) che si dedicava a (prevenire) le aggressioni. Non mi è mai stata presentata, (...) non ha mai dato alcun sostegno alle donne aggredite. Non è mai intervenuta quando abbiamo sentito parlare di fiche, cazzi, o farsi succhiare», ha detto l'attrice.

Giova ricordare che Gérard Depardieu, in una lettera aperta pubblicata su Le Figaro il 1ᵉʳ ottobre, riferendosi alle accuse di Charlotte Arnould, ha scritto che «Non ho mai, e poi mai, abusato di una donna».

