Questo è il primo ritratto di re Carlo III durante il suo regno. Le opinioni su quest'opera d'arte variano ampiamente.

Re Carlo III ha svelato il primo dipinto completato che lo ritrae dalla sua ascesa al trono, un anno fa. Il quadro mostra il sovrano in uniforme rossa su uno sfondo rosso. L'immagine è stata oggetto di complimenti, ma anche di scherno sui social media.

Hai fretta? blue News riassume per te Re Carlo III ha svelato il primo ritratto artistico che è stato completato dalla sua ascesa al trono, un anno fa.

Il dipinto è stato realizzato dall'artista Jonathan Yeo.

L'opera è stata accolta in modo molto diversa sui social: alcuni hanno espresso i loro complimenti, mentre altri disprezzo. Altri ancora hanno fatto commenti davvero divertenti. Mostra di più

Re Carlo III ha presentato con orgoglio al pubblico il primo ritratto che gli è stato fatto da quando è salito al trono, un anno fa. Il dipinto lo ritrae in uniforme, con un'immagine decisamente dominata dai toni del rosso.

Nel dipinto, una farfalla svolazza sulla spalla destra del sovrano.

L'artista Jonathan Yeo aveva già iniziato a lavorare all'opera prima che Carlo salisse al trono. Nel 2021, l'allora erede al trono aveva posato per il pittore nella sua tenuta di Highgrove, in Galles. L'ultima volta che il sovrano si è messo in posa per completare il ritratto è stata nel novembre 2023 nella sua residenza di Clarence House a Londra.

Il quadro sarà esposto alla Philip Mould Gallery di Londra dal 16 maggio al 14 giugno.

Il ritratto riceve commenti ironici su X

Il ritratto reale ha scatenato molte reazioni su X.

L'utente «Endgame» ha ad esempio commentato così: «Il re e capo della Chiesa d'Inghilterra sceglie come ritratto ufficiale una rappresentazione inquietante e satanica di se stesso».

Das erste offizielle Porträt von König Charles hat unter den Fans des Königshauses heftige Reaktionen ausgelöst. Einige bezeichneten es als „gruselig“.https://t.co/uCnnzgQDdI pic.twitter.com/Zzy99b7kvw — Endgame (@Endtime2030) May 14, 2024

C'è chi invece pensava proprio non si trattasse di un vero ritratto del sovrano: «Pensavo fosse un meme».

Svelato il ritratto di Re Carlo lll pensavo che fosse un meme invece è vero.😱 pic.twitter.com/jKE4O8i2c0 — MariEterea ✝️ (@eterea_eterea) May 15, 2024

«Probabilmente sarà paragonato a Satana all'inferno», scrive un altro utente di X.

König Charles wird wohl mit - Satan in hell - verglichen.

Achtet auf den Monarchfalter im Gemälde 💀🤡 #FCKMASONRY #FCKNWO #ChristIsKing pic.twitter.com/ydB76AFWNF — D. FJey, Dipl. BW, CEFA (@falk_back2022) May 14, 2024

O ancora, lasciando da parte per un momento l'inferno:

Il ritratto di Re Carlo che mi ricorda tanto questo meme qui pic.twitter.com/O5bnff3PMv — 'lessiaCarmichael (@alinatheduck_) May 15, 2024

Ma il tema degli inferi ritorna prepotente: «Rosso per la morte 😜 Il primo ritratto ufficiale dipinto del re Carlo III. Sin dalla sua incoronazione, sui social media sono stati fatti paragoni con il temibile cattivo di Ghostbusters 2, Vigo».

Rot für Tod 😜



Das erste offizielle gemalte Porträt von König Karl III. seit seiner Krönung wird in den sozialen Medien mit dem furchterregenden Ghostbusters 2-Bösewicht Vigo verglichen.https://t.co/DJoPf6gFRH pic.twitter.com/TPsEUX07nc — Michael Seidel (@MichaelausHH) May 14, 2024

E, solo per citarne un altro su tutti quelli che si trovano su X, ecco chi invece ha pensato a un videogioco: «Potrebbe essere un perfetto boss di Elden Ring».

Il nuovo ritratto ufficiale di Re Carlo potrebbe essere un perfetto boss di Elden Ring. pic.twitter.com/NRoRUPjZ4S — Il Triste Mietitore (@TristeMietitore) May 15, 2024

