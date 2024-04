Gerard Depardieu

Nella mattinata di lunedì 29 aprile l'attore è stato convocato in un commissariato di polizia della capitale francese.

Ancora guai per Gerard Depardieu, convocato in stazione di polizia per essere preso in custodia in relazione alle accuse, nei suoi confronti, di violenza sessuale presentate da due donne.

A diffondere la notizia il canale televisivo Bfmtv. Due donne hanno accusato Gerard Depardieu di averle molestate. Gli episodi di violenza sessuale imputati al francese fanno riferimento a due vicende avvenute negli anni passati.

La prima risale al 2014, durante la produzione di «Magicien et les Siamese», un cortometraggio di Jean-Pierre Mocky, e la seconda nel 2021, mentre registravano «Volets Verts» di Jean Becker.

I casi di violenza

Nel primo caso la violenza sarebbe avvenuta a casa dell’attore pochi giorni prima dell'inizio delle riprese del film. Depardieu avrebbe fatto commenti osceni sull'assistente 24enne e poi le avrebbe toccato le parti intime. Molestia che si sarebbe ripetuta anche sul set assieme ad esplicite proposte sessuali.

Nel secondo caso la presunta vittima, una decoratrice di 53 anni, ha raccontato di essere stata bloccata dal 75enne. Quest’ultimo, poi, l’avrebbe toccata nelle parti intime. La stessa donna ha anche affermato di aver ricevuto proposte sessuali indecenti, prima dell'intervento provvidenziale di una persona della troupe.

In passato anche l'attrice Hélène Darras aveva denunciato per violenze sessuali Depardieu durante le riprese di un film nel 2007, ma il reato è caduto in prescrizione. In Spagna, invece, Depardieu è stato denunciato dalla giornalista e scrittrice Ruth Baza, che lo accusa di averla violentata nel 1995.

