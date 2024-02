Dakota Johnson

L’attrice fu accolta con freddezza dai protagonisti della serie tv, che stava per chiudere i battenti: «Erano tristi».

Il sogno di scendere sul set della sua serie preferita si è trasformato in un incubo per Dakota Johnson.

Fan di lungo corso di «The Office», l’attrice non vedeva l’ora di conoscere gli attori dello show e trascorrere del tempo con loro. Purtroppo l’esperienza non è stata delle migliori, come raccontato dalla star in un’intervista rilasciata al Late Night con Seth Meyers.

«È stato onestamente il momento peggiore della mia vita», ha rivelato. «Amavo così tanto quello show, che quando mi hanno chiesto: «Vorresti essere nella stagione finale?, io ho risposto: «Certo che sì!». Pensavo che avrei lavorato per mezza giornata, tipo. Invece sono rimasta lì per due settimane e sono apparsa a malapena nella serie».

Dakota è arrivata probabilmente nel momento peggiore poiché molti degli attori erano tristi per la fine della serie tv.

«Erano tristi», ha detto Dakota.

Oltre all’aria malinconica per la fine dello show, Dakota ha notato che molti degli attori non andavano affatto d’accordo tra di loro e nessuno era entusiasta della presenza della star di «Cinquanta Sfumature di Grigio» sul set.

«C’erano delle strane dinamiche che andavano avanti da 10 anni circa», ha spiegato. «Alcune persone non si parlavano tra di loro».

«Poi sono arrivata io: «Sono felicissima di essere qui!». E nessuno mi rivolgeva la parola. A nessuno fregava un c***o. Ed ero sullo sfondo di tutte queste scene, mandando fax».

Covermedia