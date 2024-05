David Beckham

La girlband è tornata sul palco al party per i 50 anni di Victoria.

Covermedia

David Beckham non si aspettava che le Spice Girls si riunissero in occasione del party per i 50 anni della moglie Victoria.

L’ex calciatore ha infatti rivelato che la reunion della girlband di aprile non fosse pianificata, tanto da risultare come una sorpresa per lui e per i fan.

Al Jimmy Kimmel Live, David ha riflettuto sul fatto che il gruppo, composto da Victoria, Mel B, Geri Halliwell, Emma Bunton e Mel C, non si esibisse insieme su un palco da oltre 15 anni.

«Sono passati 12 anni dalle Olimpiadi nel Regno Unito, ma più di 15 da quando non si esibivano insieme su un palcoscenico insieme», ha dichiarato Beckham. «Ovviamente vederle insieme quella notte è stata una sorpresa, non mi aspettavo che salissero sul palco».

David, 49, aveva pensato di mostrare un video di lui e dei figli in cui riproponevano una cover di «Mama», hit del 1996 delle Spice Girls, ma nulla è andato come previsto.

«Avevo un intero video in cui io e miei figli ricreavamo il video di Mama», ha detto. «Mio figlio, che suona la chitarra ed è bravo a cantare. Appena ha iniziato a cantare «Mama», all’improvviso le ragazze si sono alzate… io sono un loro grande fan… tendo a non dirlo a mia moglie. Non le dico che ero un suo fan, ma lei era una Spice Girl. La amavo per quello, ero un suo fan».

Victoria ha festeggiato i suoi 50 anni con un party stellare al club privato Oswald a Mayfair (Londra) il 20 aprile.

