Originario della Sicilia, Franchino ha trovato la sua seconda casa in Toscana, dove ha iniziato la sua straordinaria carriera nel tardo anni Ottanta.

Francesco Principato, noto nel mondo della musica come Franchino, si è spento all'età di 71 anni.

Più di un semplice DJ, Franchino è stato un'icona del clubbing italiano, un innovatore che ha lasciato un'impronta indelebile nella cultura delle discoteche nazionali e internazionali.

Originario della Sicilia, Franchino ha trovato la sua seconda casa in Toscana, dove ha iniziato la sua straordinaria carriera nel tardo anni Ottanta. Inizialmente parrucchiere, abbandonò presto le forbici per il microfono, capendo che la sua vera passione era la musica.

Non si limitò a suonare tracce: con la sua voce profonda e carismatica, Franchino divenne un narratore delle notti italiane, un pioniere che sovrapponeva la sua voce a ritmi house e techno, creando un'atmosfera senza precedenti nei locali notturni.

Il suo stile unico gli permise di emergere in una serie di locali famosi, non solo in Toscana ma anche lungo la vibrante Riviera Romagnola, nei luoghi cult come l’Imperiale di Tirrenia, l’Insomnia di Ponsacco e il Jaiss di Empoli. Non solo: il suo talento varcò i confini nazionali, conquistando i club di Ibiza e facendo tour in America Latina, Nord America e Giappone sotto l'etichetta Metempsicosi.

Franchino collaborò con alcuni dei più grandi nomi del DJing italiano, tra cui Mario Più, Ricky Le Roi, Gabry Fasano, Sandro Vibot e Francesco Farfa, arricchendo le sue esibizioni live con una produzione musicale che culminò nel suo ultimo album, «C’era una volta», pubblicato l'11 marzo 2022.

