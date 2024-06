Deserti

Nel suo ultimo album «Deserti», il rocker toscano affronta temi profondi come la crisi globale e la necessità di pace.

Piero Pelù esprime un forte appello alla pace nel suo ultimo album «Deserti», descritto come il secondo capitolo della «Trilogia del disagio».

Durante un'intervista con Tgcom24, il rocker toscano ha delineato i temi del suo nuovo lavoro, sottolineando la grave realtà delle tensioni globali e la personale ricerca di connessione umana.

«Questa desertificazione si fa sempre più evidente, anche intorno a noi. Ogni giorno abbiamo notizie di decine di morti innocenti per bombardamenti, quindi è chiaro che stiamo andando verso l'autodistruzione, questa cosa non fa certo piacere soprattutto per chi crede nel valore fondamentale della pace», riflette Pelù.

Un singolo spicca su tutti: «Novichok»

L'album «Deserti» si distingue non solo per la sua musica, che fonde le radici «litfibiane» con nuove esplorazioni sonore, ma anche per il forte messaggio di attivismo.

Tra i singoli spicca «Novichok», una critica all'uso di veleni sia in contesti politici che quotidiani. «Il mio nome è mai più», brano storico della musica italiana, trova nuova vita in questo album, confermando la sua triste attualità.

Basta parlare di guerra

Pelù non si tira indietro nel criticare la gestione politica della pace, sottolineando la mancanza di dialogo e di soluzioni pacifiche.

«Bisogna smettere di parlare di guerra e parlare solo di pace, perché se noi parleremo sempre solo di guerra, ci verrà spontaneo di dare ragione a questo, ragione a quell'altro. E quindi io sto con questo e io sto con quell'altro. Invece è proprio la pace di cui bisogna parlare, far capire l'importanza della cultura della pace».

Ecco il calendario del «Deserti live 2024»:

29 giugno 2024 Spilimbergo (PN) Area La Favorita

26 luglio 2024 Castiglione del Lago (PG) Lacustica Festival, Rocca Medioevale

27 luglio 2024 Porto Recanati (MC) Arena Beniamino Gigli

09 agosto 2024 Asiago (VI) Piazza Carli

16 agosto 2024 Noto (SR) Scalinata Della Cattedrale

18 agosto 2024 Bagheria (PA) Go Green Festival, Piccolo Parco Urbano data spostata dal 17 al 18 agosto

20 agosto 2024 Roccella Jonica (RC) Roccella Summer Festival, Teatro Al Castello

22 agosto 2024 San Pancrazio Salentino (BR) Festival San Pancrazio, Forum Eventi

24 agosto 2024 Veroli (FR) Tarantelliri Festival, Area Esterna Pala Coccia

13 settembre 2024 Cernobbio (CO) Lake Sound Park, Ex Galoppatoio data spostata dal 6 al 13 settembre

