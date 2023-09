Diana Del Bufalo

Sul red carpet l’attrice e cantante è apparsa in forma smagliante accanto all’uomo che le ha rubato il cuore.

Diana Del Bufalo è di nuovo innamorata: ha definitivamente archiviato le delusioni sentimentali degli ultimi anni.

Dopo la lunga storia d’amore con Paolo Ruffini e quella più breve con Edoardo Tavassi, fratello della più nota Guendalina, l’artista è ripartita da Patrizio. La relazione tra i due è stata ufficializzata in luglio sui social network, ma il «debutto in società» è arrivato solo in occasione del Festival di Venezia.

«Mi avevano detto che non avrei più provato l’amore… che era una cosa che da adulti non si prova più perché 'ormai'… Non ascoltate nessuno se non voi stessi. Le risposte sono già tutte dentro di voi e fregatevene di quello che potrebbero pensare gli altri, non hanno potere sui vostri pensieri. Viva la vita», aveva dichiarato la 33enne in un post su Instagram arricchito da alcuni scatti con Patrizio.

Diana Del Bufalo è sbarcata a Venezia dopo aver vinto il premio Filming Italy Best Movie Award 2023 nella sezione Musical per la sua interpretazione in «Sette spose per sette fratelli», lo spettacolo che ha registrato il tutto esaurito in Italia.

Per l’occasione l’artista ha sfoggiato un outfit firmato Giada Curti. Smoking classico per Patrizio, di cui al momento non si conosce né il cognome né la professione.

Covermedia